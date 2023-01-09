«Штурмовать Бахмут в лоб они не могут». Как оккупанты действуют на донецком направлении и когда ВСУ пойдут в наступление — интервью с аналитиком CIT 9 января, 08:17 Эксклюзив NV Украинские военные (Фото:110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко)

Почему россияне не оставили идеи захвата Бахмута, хотя атаковать в лоб больше не могут, и когда ВСУ будут иметь потенциал, дабы пойти в наступление, и на каком направлении это может произойти, в интервью Radio NV рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов



— До Нового года украинская разведка сообщала, что мобилизация в России начнется едва ли не 4−5 января, сейчас на календаре 8 января. ГУР дает новый прогноз: говорят, 15 января в России могут объявить о дополнительной мобилизации. Видите ли вы какие-нибудь признаки того, что в РФ намерены начинать очередную волну мобилизации?

Видео дня

— Еще в прошлом году было много сообщений, что эта волна должна состояться. Даже Кадыров как-то говорил, что Чечни вроде бы не касается эта вторая волна. Это в то время, когда все чиновники говорили, что этой второй волны не должно быть.

Понятное дело, что в той либо другой форме она начнется. Если даже это не будет [больших] масштабов, чтобы мобилизовать еще несколько сотен тысяч, в любом случае российской армии нужно пополнять свои ряды, особенно после понесенных ими потерь.

Элементарный пример — Макеевка, где погибли, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен мобилизованных. Конечно, из-за ненадлежащего опыта этих мобилизованных элементарно не могут разместить на местности. Кстати, командир этих макеевских мобилизованных тоже был мобилизован в сентябре.

Стало быть, они продолжат нести потери и, по крайней мере, чтобы хотя бы поддерживать существующую сейчас армию, а также для создания всех этих частей, о которых докладывал Шойгу (несколько новых дивизий, корпусов и пр. ), требуется мобилизация в той или иной форме и объемах. Я не готов комментировать какие-то сроки, но новая волна мобилизации должна произойти.

— Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует начало наступательной войны 2023 года. Он говорит, что будет серьезное контрнаступление. Видите ли вы признаки подготовки к такому контрнаступлению? Где оно может произойти? Разделяете ли вы прогнозы о том, что в 2023 году в результате этого большого контрнаступления война закончится?

— Мы не анализируем деятельность украинской армии. Многие аналитики этого не делают элементарно из этических соображений.