Хороших вариантов у диктатора не осталось. Может ли Путин изменить цели войны в Украине и как именно — эксперт CIT 20 сентября, 15:03 До сих пор Путин не решался объявить мобилизацию (Фото:Спутник/Сергей Бобылев/Pool via REUTERS)

Равнодушие российского общества к войне в Украине может начать расшатываться, если война придет в дом россиян в виде мобилизации, считает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Такое мнение он высказал в интервью НВ, комментируя возможные дальнейшие шаги российского диктатора Владимира Путина и мнение директора разведывательного управления Минобороны США Скотта Берриера. Берриер считает, что из-за последних неудач российских сил на поле боя может наступить момент, когда Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине.

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«Если бы это было какое-то нормальное правительство, четко осознававшее стоящие перед ним проблемы, то сейчас оно бы перешло к стратегической обороне по всему фронту и делало бы частичную мобилизацию., — считает Михайлов. — Но, как мы понимаем, Путин этого боится, потому что даже согласно российским опросам половина страны уже говорит, что нужно начинать переговоры, хотя они выражают свою поддержку ["специальной военной операции"]».

Сейчас большинство российского общества безразличны как к гибели украинцев, так и к войне в целом, напоминает исследователь CIT. Однако если война придет в дом россиян в виде мобилизации, то это безразличие может начать расшатываться — именно этого Путин боится, убежден Михайлов.

«В таком случае хороших вариантов не осталось, можно сказать. Он может надеяться, что можно продержаться зимой, когда якобы должна пошатнуться поддержка Украины от стран Европы. Но, во-первых, страны Европы не являются основными поставщиками оружия в Украину. Во-вторых, в Европе ненавидят Путина, ненавидят Россию, российскую армию. Об этом говорят опросы», — отметил аналитик Conflict Intelligence Team.

20 сентября Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях поправки к российскому Уголовному кодексу, касающиеся понятий «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». В России будут наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Среди внесенных в законопроект новых статей УК РФ — Добровольная сдача в плен (до 10 лет лишения свободы) и Мародерство (до 15 лет).



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