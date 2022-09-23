Оккупанты восполняют огромные потери. Генштаб рассказал, как проходит мобилизация в РФ и на захваченном Донбассе 23 сентября, 07:35 Генштаб рассказал подробности о российской мобилизации (Фото:Mash)

Для восполнения потерь в живой силе российские оккупанты продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 23 сентября.

В Горловке 19 сентября представители первого армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

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В период с 18 по 20 сентября в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

В рамках выполнения частичной мобилизации оккупационные «власти» Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.

Также известно о досрочном выпуске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил РФ имени маршала Василевского в Смоленске и их дальнейшем размещении на должности в войсках.

На базе московского общевойскового командного училища в период с 26 сентября по 24 октября российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

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