Кремль наживает все больше проблем из-за силовой мобилизации, ВСУ продолжают наступление на восточном берегу Оскола — ISW 27 сентября, 08:55 Украинские военные разбирают брошенную и захваченную российскую технику, Харьковская область, сентябрь 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мобилизация в России стала редким случаем, когда ложь Кремля — о том, что призыв якобы частичный и касается лишь людей с опытом службы — очевидна для россиян независимо от доступа к СМИ или социальным сетям. Из-за этого выполнение мобилизационных целей для Москвы превращается в «сложнейшую проблему».

Об этом пишет в своей новой сводке по итогам 26 сентября американский Институт изучения войны.

Его аналитики констатируют, что Кремль проводит мобилизацию так, как если бы это была частичная воинская повинность, а не мобилизация резервистов, что лишь усугубляет общественное недовольство.

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При этом усилия Кремля по успокоению российского населения пока не увенчались успехом, напоминает ISW. 25 сентября протесты произошли как минимум в 35 населенных пунктах, 26 сентября — как минимум в 10. Продолжаются силовое подавление протестных акций, зафиксированы случаи предупредительного огня силовиков, поджогов военкоматов, самосожжения.

«Перед Кремлем стоит сложнейшая задача — попытаться успокоить российский народ, но при этом мобилизовать достаточное количество людей для продолжения боевых действий», — подчеркивают аналитики ISW.

При этом нынешний нарратив Кремля направлен на то, чтобы успокоить паникующее население обещаниями «исправить» и «наказать» бюрократов на местах за якобы «ошибки» мобилизационной кампании. Таким образом Москва пытается снять с себя вину за то, что российское правительство не соблюдает заявленные им же критерии мобилизации.

Однако такой подход вряд ли решит проблемы Кремля в силу ряда причин, считают в ISW:

нарушения и силовой характер мобилизации явно слишком распространены, чтобы быть просто результатом отдельных локальных ошибок, «и граждане России слишком хорошо это видят»;

в отличие от провалов РФ в Украине, которые Кремль смог преуменьшить или умолчать о них, поскольку россияне не могут видеть события напрямую, нарушения указа о мобилизации очевидны для многих россиян, информация об этих нарушениях даже не требует доступа к СМИ или социальным сетям;

чтобы улучшить ситуацию, Путину придется сделать убедительный вид, что Кремль решает проблемы мобилизационного процесса, который охватывает 11 часовых поясов, но в то же время добиться выполнения негласных « квот» призыва, которые установила Москва.

«Эти императивы, вероятно, являются взаимоисключающими [для реализации] в течение короткого периода времени», — настаивает ISW. Одновременно Кремль рискует еще больше подорвать доверие к региональным институтам мобилизации (включая военкоматы на местах), если будет обвинять именно их в «перегибах» кампании, которую организовала и «продавливает» сама Москва.

«Даже грамотно проведенный призыв российских резервов вряд ли бы создал значительную боевую мощь [на фронте] в Украине в ближайшее время», — считают аналитики Института. Там напоминают, что сокращение срока службы для призывников с 2008 года делает большинство резервистов, призванных после этого срока, недостаточного компетентными, чтобы существенно усилить армию РФ в нынешних условиях и без значительной дополнительной подготовки. Однако Минобороны РФ, похоже, не предпринимает шагов, чтобы сделать этих новобранцев более полезными.

ISW прогнозирует, что запланированная Кремлем аннексия оккупированной территории Украины может произойти до или вскоре после 1 октября — начала регулярного осеннего призыва в России — что позволило бы Кремлю обеспечить принудительный призыв украинских гражданских лиц для участия в войне против ВСУ. Незаконно объявив украинцев «российскими гражданами», Кремль сможет рассчитывать на принудительный призыв всех украинских мужчин на оккупированных территориях в возрасте от 18 до 27 лет.

Комментируя неподтвержденную информацию о том, что ВСУ, вероятно, уничтожили российский центр обучения и управления иранскими беспилотниками на Кинбурнской косе (Херсонская область), ISW напоминает, что эта коса является самой западной территорией, которую армия РФ все еще контролирует в Черном море. Это делает ее «отличным местом для центра управления беспилотниками, откуда Россия может направлять атаки вглубь неоккупированной территории Украины».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинские войска продолжают наступление севернее Лимана и на восточном берегу реки Оскол;



ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям ( GLOC) в рамках контрнаступательной кампании на юге;

GLOC) в рамках контрнаступательной кампании на юге; российские войска продолжают вести наступательные операции в районе Бахмута и западнее Донецка;

оккупанты прододлажуют использовать беспилотники иранского производства Shahed-136 для нанесения ударов по украинским войскам и городам на юге Украины;

Кремль, возможно, рассматривает вопрос об официальном закрытии своих границ или более формальном ограничении передвижения мужчин боеспособного возраста внутри страны, чтобы более эффективно провести « частичную мобилизацию»;

частичную мобилизацию»; российские оккупационные « власти» начали объявлять « результаты» своих псевдореферендумов с целью аннексии территорий Украины, ссылаясь на грубо сфальсифицированные « данные».

Карта боевых действий

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW