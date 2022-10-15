В Минобороны Британии назвали две основные причины неудач войск РФ в войне против Украины 15 октября, 09:28 Мобилизованные РФ уже участвуют в войне против Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Повсеместная коррупция и плохое материально-техническое обеспечение остаются главными причинами неудач войск РФ в войне против Украины. Это снова проявилось на фоне подготовки и отправки первых мобилизованных россиян.

Как сообщили в Минобороны Британии в Twitter, их уровень личного снаряжения ниже, чем и без того плохое обеспечение уже развернутых оккупационных войск.

«Многим резервистам, вероятно, придется приобретать собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6Б45, который должен стать общим для боевых подразделений в рамках программы личного снаряжения Ратник», — отметили в британской разведке.

Видео дня

Читайте также: В России впервые признали гибель мобилизованных на войне против Украины

Там рассказали, что этот бронежилет продается на российских сайтах интернет-магазинов по цене 40 000 рублей (около 640 долларов), по сравнению с примерно 12 000 рублей (около 190 долларов) в апреле.

В 2020 году российские власти объявили о поставке 300 тысяч комплектов бронежилетов Ратник российским военным, которых было достаточно для оснащения сил, развернутых в настоящее время в Украине. Однако этого количество недостаточно для обеспечения новых мобилизованных.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

4 октября в Минобороны РФ заявили, что мобилизовали уже 200 тысяч россиян. В украинской разведке назвали цифру в более 100 тысяч мобилизованных. В ГУР отметили, что пока непонятно, для чего в РФ завысили эти показатели.