«Мы уже пуганые». Данилов оценил вероятность набора Россией миллиона мобилизованных и сказал, как будут реагировать ВСУ 22 сентября, 19:50 В России мужчин массово забирают в армию (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Силы обороны Украины методически перемалывают «отходы», которые Российская Федерация отправляет с оружием на войну, мобилизация, объявленная диктатором Владимиром Путиным, не может напугать ни украинскую армию, ни украинское общество.



Об этом в интервью Радио НВ сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, Ставка верховного главнокомандующего внимательно отслеживает каждый шаг врага.

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«Что касается решения о тотальной мобилизации, оно свидетельствует о том, что наша армия, наши Вооруженные Силы перемалывают все те отходы, которые Российская Федерация сюда направляет. Более 50 тысяч военнослужащих РФ уже отправились на тот свет. Если они хотят, чтобы их было больше, мы не можем им запретить», — прокомментировал он.

Даже мобилизовать 300 тысяч россиян, как об этом заявляли в минобороны страны-агрессора, очень тяжело, заметил Данилов.

«300 тысяч, представляете себе? Вы должны 300 тысяч одеть, вооружить, подготовить. Это очень сложная и непростая работа. Думать, что это можно сделать за один день, вручив повестку на улице, или в метро, или где они там все это делают, совсем не соответствует действительности», — сказал секретарь СНБО.

Сообщение российских медиа, что в засекреченном указе Путина численность набора в армию людей из запаса будет равна миллиону, Данилов назвал «утечкой».

«Это зачем? Чтобы нас испугать, или как? Мы уже пуганые после 24 февраля, уже не знаю, что должно произойти, чтобы они могли нас как-то напугать, нашу армию, наше общество. Еще раз подчеркну: они могут завтра сказать, что будут призывать 10 миллионов граждан. Есть четкое понимание: те, кто хотел пойти воевать против нашей страны, они этот ресурс уже полностью исчерпали. Обращаю внимание, что добровольческие батальоны они уже формируют три-четыре месяца, приглашают за огромные деньги идти убивать. Но они не смогли, у них не было возможности набрать соответствующее количество профессиональных людей», — отметил он.

Не получилось у россиян и набрать достаточное количество «пушечного мяса» по колониям, заметил секретарь СНБО.

Он говорит, что четких предположений о том, когда именно враг отправит на фронт мобилизованных, у украинской власти пока нет, однако задачи ВСУ неизменны: уничтожать всех интервентов.

«В каком виде они их будут сюда отправлять, или через неделю, или через месяц, будут ли они их готовить, или нет — это не от нас зависит, это зависит от Российской Федерации. Могу сказать, что среди пришедших 24 февраля, в марте, в апреле, были разные. Там были и подготовленные, профессиональные, десантура, но это им не помогало; там были и люди, которые впервые видели танк или БТР, куда их запихали. Как будет в данном случае — посмотрим», — подытожил Данилов.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны во избежание участия в войне в Украине. В ряде городов РФ прошли протесты.

Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятие «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут уголовно наказывать за добровольную сдачу в плен и усилят наказание за дезертирство в период мобилизации.

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