«Их надо перемолоть». В Defense Express объяснили, сколько россиян мобилизуют и почему «масса» не будет боеспособной 21 сентября, 14:49 Эксклюзив НВ Москва в день объявления Путиным частичной мобилизации в России (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В засекреченном пункте указа кремлевского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации указано реальное количество людей, которых необходимо мобилизовать, предположил в эфире Радио НВ эксперт Defense Express Иван Киричевский.

«Цифру 300 тыс. можно подвергнуть сомнению уже потому, что в том указе есть пункт шесть и восемь, а семь пропустили. Оказывается, на пункте семь стоит гриф — для служебного пользования. И в пункте семь прописано реальное количество людей, которые должны быть отмобилизованы. <...> Не успела российская публика переварить, „а как это, если потерь нет, успехи идут, наполовину разгромили ВСУ, а нужно 300 тыс. резервистов“, а оказывается, что нужно еще больше», — считает Киричевский.

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Учитывая массовое желание россиян покинуть страну, эксперт сомневается, что удастся мобилизовать даже официально озвученное количество военных:

«Не понятно, удастся ли эту задачу выполнить им, то есть набрать 300 тысяч. Да и говорить о том, что 300 тыс. организованно уедут на фронт, чтобы дополнить собой те 200 тыс. оккупационных войск, которые есть на территории Украины сейчас, пока не приходится, потому что еще непонятно, на что именно россияне будут тратить этот человеческий ресурс. Возможно, они будут доукомплектовываться частично мобилизованными частями на территории Дальнего Востока, которые были сняты для войны против Украины. Возможно, будут доукомплектовываться в Сирии, в других, скажем так, концах географии РФ».

Впрочем, добавляет Киричевский, даже если такое количество российских военных окажется в Украине, они не будут боеспособными, ведь не будут иметь ни качественной подготовки, ни обеспечения.

«Массу „пушечного мяса“ оснастить стрелковым оружием для россиян не будет проблемой. А что касается более сложного — касок, бронежилетов, адекватных аптечек, даже каких-то квадрокомпетов для разведки на уровне взвода — там уже у них хронические и острые проблемы. <...> Мы можем смоделировать в воображении ситуацию, когда 300 тыс. орков приходят на фронт и, конечно, их еще надо как-то перемолоть, но говорить о боеспособном войске не приходится. Можем говорить, что это будет масса, которая будет задерживать продвижение наших войск», — объяснил эксперт.

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