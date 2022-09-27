«На поле боя вместо нас никто драться не будет». Военный эксперт прокомментировал позицию ОП по дополнительной мобилизации в Украине 27 сентября, 13:13 Петр Черник объяснил, есть ли необходимость в дополнительной мобилизации в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Демократическая Украина и недоимперская Россия не смогут существовать на планете Земля, убежден военный эксперт Петр Черник.

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ отметил, что хотя сейчас Украина не нуждается в дополнительной мобилизации, после победы над РФ, мы вынуждены будем готовиться к новой войне, если Россия не откажется от ядерного оружия и претензий на статус имерии.

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«Если у этого государства остается ядерное оружие, и завтра Путина убьют, выпускают Навального — и я вам гарантирую, через 10 лет будет точно такой же имперец, и они снова начнут войну с Украиной. На планете Земля демократическая Украина и недоимперская Россия не могут существовать. Они не смогут стать сверхдержавой без Украины», — объясняет Петр.

Он считает, что Россия должна распасться на 15−20 стран, у них должны отобрать ядерное оружие, они должны быть лишены газовой монополии и пройти идеологическую стагнацию, как Япония и Германия после Второй мировой войны.

Петр Черник также пояснил, что Юг с взаимной точки зрения является тяжелым объектом — это степь. Поэтому Харьковская операция была блестящей, результативной. Есть сеть лесов, где можно скрыть технику и личный состав. Ничего подобного на Правом берегу Днепра нет, плюс большая сеть рек и каналов с высокой водой.

Для этого нужно наводить переправы, а у россиян есть артиллерия, которой они все еще продолжают пользоваться несмотря на низкий уровень морального состояния.

«Массовой сдачи в плен в этом направлении пока нет. Единственная мудрая стратегия на этом плацдарме — это истощение противника. И наши военные справляются с этим. Однако это марафон, изнурительная работа. И пока они устанут пройдет не неделя, не две, а может, и несколько месяцев», — подчеркнул Петр.

Журнал Time выпустил обложку с генералом Валерием Залужным и эксперт отметил, что это следует связывать также с выделением дополнительной помощи Украине — почти 1,5 млрд долларов, о которых объявил Энтони Блинкен.

«Самый мощный в милитарном и экономическом смысле игрок в мире на нашей стороне. Но мы должны трезво отдавать себе отчет, что на поле боя вместо нас никто драться не будет», ― отметил эксперт.