В Крыму россияне формируют мобилизационные списки на январь — Генштаб

31 декабря, 08:38
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В Крыму российские оккупанты формируют мобилизационные списки на январь (Фото:ГУР МО / Telegram)

В Крыму российские оккупанты формируют мобилизационные списки на январь (Фото:ГУР МО / Telegram)

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты формируют мобилизационные списки на январь 2023 года.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ на утро 311-х суток широкомасштабного вторжения.

"По имеющейся информации, в военных комиссариатах на временно оккупированной территории АР Крым сформированы списки лиц, подлежащих призыву за мобилизацией в январе 2023 года", - говорится в сводке.

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Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023-го года.

Министр обороны Алексей Резников также записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Мобилизация Принудительная мобилизация Оккупация Крыма Война России против Украины Общая мобилизация Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) мобилизация в России

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