В Крыму россияне формируют мобилизационные списки на январь — Генштаб 31 декабря, 08:38 В Крыму российские оккупанты формируют мобилизационные списки на январь (Фото:ГУР МО / Telegram)

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты формируют мобилизационные списки на январь 2023 года.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ на утро 311-х суток широкомасштабного вторжения.



"По имеющейся информации, в военных комиссариатах на временно оккупированной территории АР Крым сформированы списки лиц, подлежащих призыву за мобилизацией в январе 2023 года", - говорится в сводке.

Видео дня

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023-го года.

Министр обороны Алексей Резников также записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.

