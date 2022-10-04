Мобилизованным в РФ не хватает спальных мест, еды и формы, силовиков готовят к будущим протестам — украинская разведка 4 октября, 12:58 РФ не может обеспечить своих мобилизованных солдат всем необходимым (Фото:ГУР)

РФ не может обеспечить своих мобилизованных на войну против Украины, а силовиков уже готовят к будущим протестам.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram, мобилизованным в РФ не хватает спальных мест, еды, формы и денег.

Там рассказали, что в рамках проведения мобилизации на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек. К 30 сентября в институт фактически прибыло 9000 мобилизованных и ожидалось прибытие еще 2000 человек.

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При этом, руководство заведения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями для проживания и питания.

«Нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до -6. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь. В связи с этим новоприбывшие отправляются в город Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. К тому же, большинство мобилизованных не получили военной формы с формулировкой — „не хватило“», — отметили в ГУР.

Военные комиссариаты также жалуются на сложности при проведении мобилизации. По словам одного из них, «люди отключают домофоны и не открывают дверь». В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 — 10.

В Брянской и Курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать форму и снаряжение. При этом владельцы военторгов резко повысили цены, что вызывает массовое недовольство и жалобы.

Тем временем, в Бурятии нарастает недовольство повальной мобилизацией. В украинской разведке рассказали, что в деревне Баргузин были мобилизованы даже те мужчины, которые вообще никогда не служили в армии.

«В целом работа военкоматов в России характеризуется как „хаотическая“. Соответствующие должностные лица, пытаясь выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и военного опыта. Возникли существенные проблемы с денежным обеспечением как мобилизованных, так и военнослужащих с РФ по контракту. Учащаются случаи невыплаты денежных вознаграждений», — отметили в ведомстве.

В ГУР также рассказали о подготовке новых подразделений к борьбе с протестами.

«Чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты полиция РФ активизирует подготовку новых подразделений „особого назначения“», — резюмировали там.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.



После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала объявления мобилизации страна-агрессор призвала уже 100 тысяч человек для войны против Украины.