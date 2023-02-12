Пострадает от прошлых проблем. Россия готовится к новой волне мобилизации — ГУР 12 февраля, 15:27 Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот / UkraineMediaCenter / Facebook)

По данным украинской разведки, Россия планирует провести новую волну мобилизации, но не может решить проблему нехватки оборудования и офицеров.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, скорее всего, страна-агрессор пострадает от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна мобилизации оккупантов. Речь идет о нехватке современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточном количестве офицеров, способных подготовить большой наплыв неподготовленных людей.

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«Они (россияне — ред.) готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочят ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас», – сказал Скибицкий.

10 февраля американский Институт изучения войны в своем отчете отметил, что недавний неудачный российский штурм под Угледаром Донецкой области демонстрирует системно плохую подготовку мобилизованных оккупантов. По данным британской разведки, войска РФ понесли там большие потери, так как в бой были брошены неопытные подразделения.

