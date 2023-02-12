Пострадает от прошлых проблем. Россия готовится к новой волне мобилизации — ГУР

12 февраля, 15:27
Поделиться:
Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот / UkraineMediaCenter / Facebook)

Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот / UkraineMediaCenter / Facebook)

По данным украинской разведки, Россия планирует провести новую волну мобилизации, но не может решить проблему нехватки оборудования и офицеров.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, скорее всего, страна-агрессор пострадает от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна мобилизации оккупантов. Речь идет о нехватке современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточном количестве офицеров, способных подготовить большой наплыв неподготовленных людей.

Видео дня

«Они (россияне — ред.) готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочят ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас», – сказал Скибицкий.

Читайте также:
Путин предстал перед сложным выбором из-за соперничества минобороны и Пригожина — разведка Британии

10 февраля американский Институт изучения войны в своем отчете отметил, что недавний неудачный российский штурм под Угледаром Донецкой области демонстрирует системно плохую подготовку мобилизованных оккупантов. По данным британской разведки, войска РФ понесли там большие потери, так как в бой были брошены неопытные подразделения.

https://www.youtube.com/embed/Z3FtEBpQ7EQ
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Разведка Оккупант Вадим Скибицкий Война России против Украины мобилизация в России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X