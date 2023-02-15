Российская пропаганда готовит население к новой волне мобилизации — военная разведка 15 февраля, 15:28 Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Пропаганда страны-агрессора РФ готовит российское население к новой волне мобилизации. Кремль пытается объяснить россиянам, почему они должны молча идти на убой.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин готовит череду публичных заявлений, заверений, криков и концертов, чтобы «чем-то подпитать пропаганду».

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«Это делается, чтобы поддерживать нарративы Кремля. Мы будем слышать, что операция идет по плану. Что они воюют не с Украину, а защищают Россию от всего НАТО. Другой вопрос, что НАТО не пришло, но это уже такое», — сказал он.

Юсов отметил, что пропаганда будет готовить население к новой волне мобилизации.

«Им объясняют, почему они должны молча идти на убой выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, видимо, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы собственные права и ставили бы качество вопроса. Возможно, и до этого также дойдет», — пояснил Юсов.

Ранее в ГУР говорили, что Россия пытается создать двухмиллионную армию оккупантов и сформировать стратегические резервы.