В Украине адвокатам могут дать отсрочку от мобилизации: названы два условия

23 августа, 18:07
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Законопроект распространяется на две категории адвокатов (Фото:Минобороны/Facebook)

Законопроект распространяется на две категории адвокатов (Фото:Минобороны/Facebook)

В среду, 23 августа, в Верховную Раду внесли законопроект, который может предоставить отсрочку от мобилизации адвокатов.

Документ опубликован на сайте парламента.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации добавив адвокатов в перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

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Однако этот законопроект распространяется только на тех, кто:

  • имеет стаж работы адвокатом не менее десяти лет,
  • внесен в Реестр адвокатов, которые предоставляют бесплатную вторичную правовую помощь.
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Мобилизация Верховная Рада Законопроект Война России против Украины

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