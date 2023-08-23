В Украине адвокатам могут дать отсрочку от мобилизации: названы два условия 23 августа, 18:07 Законопроект распространяется на две категории адвокатов (Фото:Минобороны/Facebook)

В среду, 23 августа, в Верховную Раду внесли законопроект, который может предоставить отсрочку от мобилизации адвокатов.

Документ опубликован на сайте парламента.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации добавив адвокатов в перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

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Однако этот законопроект распространяется только на тех, кто:

имеет стаж работы адвокатом не менее десяти лет,

внесен в Реестр адвокатов, которые предоставляют бесплатную вторичную правовую помощь.