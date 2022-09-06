Оккупанты в Мариуполе проведут «первую волну мобилизации» уже в сентябре — советник мэра

6 сентября, 17:42
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От донецкого оккупационного «руководства» поступило указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе. (Фото:Генштаб ВСУ)

От донецкого оккупационного «руководства» поступило указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе. (Фото:Генштаб ВСУ)

Войска РФ во временно оккупированном Мариуполе и в других регионах захваченной Донецкой области готовят так называемую «мобилизацию», которая может пройти уже в 20-х числах сентября.

Об этом сообщит советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, в последний день августа в захваченном Мангуше прошло заседание гауйляйтеров. Он уточнил, что от донецкого оккупационного «руководства» поступило указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе.

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Андрющенко объясняет, что теперь Мангушский район ждет уже «официальная мобилизация» в российские войска в течение сентября.

Подобное указание от кремлевских марионеток получено, по его словам, и в отношение Мариуполя, но его исполнение отсрочено на две недели.

«То есть ориентировочно в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации. Поэтому, мужчины мобилизационного возраста. Пока не введен запрет — эвакуируйтесь. Любым путём в любую сторону. Не дайте превратить себя в пушечное мясо», — призывает он.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия все больше использует жителей захваченных территорий в Луганской и Донецкой областях для войны против Украины на фоне больших потерь.

Военная разведка утверждала, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военных для войны в Украине.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Мобилизация Призыв

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