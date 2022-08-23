Принудительная мобилизация: в оккупированных районах Луганской области оккупанты рвут людям паспорта — Гайдай

23 августа, 10:29
Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В оккупированном Должанске российские оккупанты во время принудительной мобилизации рвут паспорта и другие документы местных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, информация поступает от возмущенных произволом РФ жителей временно оккупированных территорий.

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«Этим занимаются русские военные. Если при отлове мужчина пытается предъявить какие-то документы — отсрочку или броню — их разрывают на месте. Иногда и паспорта», — отметил Гайдай.

https://www.youtube.com/watch?v=tNg4g46QRRk

Он добавил, что оккупанты признают свою неспособность организовать массированное наступление в течение последнего месяца и превратить тактические успехи в оперативные достижения.

Они пытаются восстановить боеспособность подразделений разными противозаконными методами, чтобы не допустить контрнаступления украинских военных.

18 августа Гайдай заявил, что в оккупированных городах продолжается принудительная мобилизация, на молодых родителей охотятся рядом с детскими садами.

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На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации, захватчикам все равно, что ребенка некому будет вечером забирать.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мобилизация Луганская область Война России против Украины

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