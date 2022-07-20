«Превращается в Женскую народную республику». Гайдай рассказал о масштабах российской мобилизации в оккупированной Луганской области 20 июля, 19:32 Мобилизацией в оккупированной Луганской области занимаются сотрудники российской ФСБ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что террористическая организация «Луганская народная республика» превращается в «Женскую народную республику» из-за принудительной мобилизации в захваченном регионе.

«Луганская народная республика» из-за принудительной мобилизации превращается в «женскую народную республику» — на передовую враг направляет студентов последних курсов и людей почти пенсионного возраста", — написал Гайдай в Telegram.

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Он сообщил в комментарии 24 каналу, что мобилизацией в оккупированной Луганской области занимаются сотрудники российской ФСБ.

«У них четкое задание набрать это пушечное мясо и бросить его в самый ад военных событий. А используют их очень банально, их используют для определения огневых позиций ВСУ», — подчеркнул он.

Гайдай говорил, что Луганская область не захвачена полностью, а два населенных пункта до сих пор держат оборону.

Также, по его данным, российские оккупанты хотят провести «референдум о присоединении к РФ» на захваченных территориях раньше запланированных сроков.

Ранее оккупанты думали о проведении псевдоголосования 11 сентября.

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