Оккупанты пытаются провести «всеобщую мобилизацию» в «ЛНР» и ищут дезертиров — разведка 23 августа, 01:16 Уничтожение российской военной техники (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

На территории временно оккупированных районов Луганской области пытаются провести «всеобщую мобилизацию». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в понедельник, 22 августа, в Telegram.

По данным разведки, во временно захваченном Сватово транслировали выступление марионетки Кремля, так называемого «главы» псевдореспублики «ЛНР» Леонида Пасечника, во время которого он объявил о начале «всеобщей мобилизации». По его словам, «мобилизация» начнется 1 сентября и будет делиться на два этапа — призыв населения с паспортами псевдореспублики и страны-агрессора России, а также представителей конкретных специальностей. Затем «мобилизации» будут подлежать остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.



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В ГУР также сообщили, что в оккупированный Должанск (раньше — Свердловск) приехал личный состав Росгвардии для проверки документов и транспортных средств. Они должны искать дезертиров среди российских оккупантов и «военных» псевдореспублик «Д/ЛНР».

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала Дом рассказал, что российские оккупанты сразу бросают мобилизованных с захваченных территорий на передовую без подготовки и экипировки, и смертность среди них очень высокая. Он отметил, что оккупанты провели уже не одну волну мобилизации на оккупированных территориях и даже отменили медобследование, а сейчас предлагают деньги за то, чтобы кто-то выдавал местоположение мужчин для отправки их на фронт.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия все больше использует жителей захваченных территорий в Луганской и Донецкой областях для войны против Украины на фоне больших потерь.

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