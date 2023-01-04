Возьмутся за студентов. В Крыму готовят новую волну мобилизации — Центр нацсопротивления 4 января, 17:05 Крым (Фото:Reuters)

Так называемые «университеты» во временно оккупированном Крыму получили приказ отчислять студентов 3−5 курсов, которые имеют академические долги и подлежат мобилизации, сообщает Центр национального сопротивления.

По данным Центра, подобные мероприятия проходят в рамках подготовки к новой волне мобилизации на полуострове.



В ведомстве отметили, что обычно студенты в оккупированном Крыму сдают долги до начала новой сессии, а «руководство» псевдоуниверситетов закрывает на это глаза. Однако сейчас эти «учреждения» получили указания отчислять всех по малейшему основанию, ведь обучение дает отсрочку от мобилизации.

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31 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты в Крыму формируют мобилизационные списки на январь.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года. Он отмечал, что оккупанты имеют огромные проблемы как с комплектованием существующих подразделений, так и с формированием новых.

