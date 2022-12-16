В условиях войны. С какого возраста призывают во время всеобщей мобилизации и кому предлагают подписывать контракт 16 декабря, 07:01 Мобилизация в Украине — в каком возрасте призывают во время войны (Фото:Facebook Генеральный штаб ВСУ)

Мобилизацию в Украине продлили до 19 февраля 2023 года. Лицам от 18 до 60 лет запрещен выезд из Украины — они считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Однако военное руководство объясняет, что призывают не всех подряд в возрасте от 18 до 60 лет — важны только определенные профессионалы и специалисты. А некоторым вообще отказывают в мобилизации, хотя эти люди могут быть добровольцами.

Видео дня

В каком возрасте мобилизуют во время войны

Согласно действующему законодательству, военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Соответственно, несовершеннолетних и старше 60 ( 64 для офицеров) лет уже не мобилизуют.

Закон Украины О воинской обязанности и военной службе регулирует условия службы и определяет максимальный возраст для службы в ВСУ людей, призванных во время мобилизации.

Максимальный возраст для мобилизации составляет предельный возраст пребывания в запасе или резерве. Однако дольше максимального возраста, но не более чем на 5 лет, могут оставаться служить или мобилизоваться профессиональные военные, которые имеют неоценимый опыт и подходят для службы по решению военно-больничной комиссии.

Предельный возраст для военнослужащих в Украине:

45 лет — для рядовых, младших сержантов и старшин на контрактной службе; а также для младших офицеров;

50 лет — для военнослужащих старших сержантов и старшин на контрактной службе; а также для майоров ( капитанов 3 ранга) и подполковников ( капитанов 2 ранга);

капитанов 3 ранга) и подполковников капитанов 2 ранга); 55 лет — для военных высшего сержантского и старшинского состава, служащих по контракту; а также полковников ( капитанов 1 ранга);

капитанов 1 ранга); 60 лет — для высшего офицерского состава. В эту категорию также относят рядовых, сержантов и старшин, младших и старших офицеров, которые служат во время военного положения, то есть в текущих условиях в Украине;

65 лет — для военных высшего офицерского состава в особый период.

Кого из военнообязанных мужчин не мобилизуют

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал НВ, что во время мобилизации все равно не берут мужчин призывного возраста, это от 18 до 27 лет.

В то же время им могут предлагать заключить контракт на службу в ВСУ.

Кроме того, по словам полковника ВСУ, есть те, кому отказывают по состоянию здоровья, даже если это доброволец.

«Есть те, кому отказывают — по состоянию здоровья, или, например, он может быть здоровым, но находиться в статусе призывника. Это не служившие граждане в возрасте до 27 лет. По мобилизации их не призывают. Они могут поступить только на военную службу по контракту», — говорит он.

Таким образом, лица до 27 лет могут не мобилизоваться в ВСУ, если не имеют боевого опыта несения военной службы.

Кого мобилизуют в 2023 году.

По словам Горбача, бывших солдат и офицеров призывают в первую очередь, если у них есть опыт и подходят по военным специальностям.

В штабе не отрицают, что для доукомплектации подразделений профессионалами определенных специальностей могут призываться мужчины без боевого опыта, если требуется их специализация.

Поэтому специалисты, имеющие профессии, связанные с необходимыми в армии, могут быть мобилизованы даже без опыта службы.

Такие военнообязанные должны проходить обучение, которое длится около месяца. Тех мобилизованных, имеющих опыт, могут направить на военные позиции сразу после мобилизации.

Кому предлагают подписывать контракт

Военнообязанные, не подходящие по возрасту для мобилизации и добровольцы могут подписать контракт на службу по ВСУ, и это частое явление, объясняет Роман Горбач. Как заявил глава МВД Денис Монастырский, повестки на блокпостах уже нет смысла издавать, поскольку достаточно добровольцев, идущих служить в ВСУ.

Контракт могут быть подписаны гражданами Украины и иностранцами. Среди военных это рядовые, сержанты и офицеры, отслужившие срочную службу и не достигшие 60 лет.

Начальный возраст — 18 лет, поэтому технически те, кого не мобилизовали, могут пойти служить на контракт.

Кроме того, контракт могут подписать иностранцы, прошедшие проверки и пригодные по состоянию здоровья и возрасту, и выпускники высших военных учебных заведений и лица, окончившие военную кафедру с присвоением начального офицерского звания.

Срок службы по контракту

Часть вторая статьи 23 о Воинской обязанности и военной службе регулирует сроки службы:

Рядовой состав — 3 года;

Сержантско-старшинский состав — от 3 до 5 лет;

Офицеры — до 5 лет;

Офицеры, овладевшие авиационными специальностями — 10 лет;

Офицеры, получившие первоначальное офицерское звание после обучения на военных кафедрах — от 2 до 5 лет;

Другие граждане от 1 до 5 лет.

Военнослужащие срочной службы или мобилизованные, отслужившие 11 месяцев, могут быть приняты по контракту во время особого положения и 6 месяцев. Срок службы может быть продлен по части 4 статьи 23 того же закона. Во время войны контракт можно продлить сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.