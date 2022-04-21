«Жизнь, лишенная преимуществ свободного мира». Интервью со студентом, которому удалось избежать принудительной мобилизации в «ДНР» и уехать 21 апреля, 08:46 Цей матеріал також доступний українською Мальчик сидит напротив разрушенного обстрелами многоэтажного жилого дома в оккупированном Донецке, март 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Репортер НВ Саша Горчинская поговорила с жителем оккупированного Донецка, которому удалось покинуть территорию «ДНР». Он рассказывает о жизни в контролируемом боевиками городе и признается, что ушел от принудительной мобилизации.

Собеседник НВ недавно жил в Донецке — городе, оккупированном пророссийскими боевиками еще весной 2014 года. Он просит не назвать его имя в публикации и называет себя Энеем. Именно под таким ником парень ведет свой Твиттер, где по-английски рассказывает о жизни в так называемой «ДНР». Ему 21 год, он студент, и этой весной его хотели принудительно мобилизовать. Энею пришлось бежать. В интервью НВ он рассказывает, что обсуждали в Донецке накануне полномасштабного вторжения россии в Украину и как изменялась идеологическая составляющая с течением лет в оккупации.



Видео дня

О начале войны на Донбассе

Я прожил в Донецке почти всю жизнь. В 2014 году было пару месяцев, которые я провел на территории, подконтрольной Украине, но нашей семье пришлось вернуться в Донецк из-за работы и других вопросов. Мы не смогли осесть в другом городе, и нам пришлось остаться в Донецке, где я и пробыл до начала полномасштабного вторжения.

В 2014 году все началось после смены власти в Украине — когда Янукович бежал, в Донецке еще некоторое время все было по-прежнему. Но потом начали собираться митинги с российскими флагами, а уже в начале апреля пришла новость о том, что захватили Донецкую ОГА и создали так называемую республику. 11 мая провозгласили так называемый референдум — с тех пор «ДНР» начала забирать все больший контроль над территориями Донецкой области.

В Донецке война началась 25 мая 2014 года, с боев за аэропорт. Долгое время было довольно тихо, хотя приходили новости о боях в районе аэропорта и о погибших. Там, где я жил, было относительно тихо до июля, пока не произошел прилет на шахту неподалеку — после того и там начались жестокие бои. Продолжалось это где-то до лета 2015 года, а потом пошло на убыль. И началась другая жизнь — лишенная многих преимуществ свободного мира.

Украинские танки едут по улице одного из сел в Донецкой области, апрель, 2022 год / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Еще с 2014 года все украинские телеканалы на оккупированных территориях Донбасса отключили — вместо них начали пускать в эфир либо местный региональный контент, либо российское телевидение. Все региональные каналы были переформатированы в «республиканские СМИ»: они сменили риторику, идеологическое направление, стали рупором пропаганды так называемой «ДНР». Однако украинские ресурсы все еще можно смотреть через Интернет.

До 2014 года в Донецке не было откровенно пророссийских взглядов — по крайней мере таких, которые приписывали местному населению потом. Да, на выборах голосовали за Партию Регионов, но и не только за нее. В оккупированном Донецке и сейчас есть люди, которые поддерживают Украину, но не могут выражать свои взгляды открыто.

О жизни в так называемой «народной республике»

Уровень жизни значительно упал, продуктов в магазинах стало гораздо меньше, да и сами магазины закрывались — такие мировые сети, как, например, Макдональдс и другие. Закрылась украинская сеть супермаркетов Амстор — их смерть длилась несколько лет. Перестали работать банки — вместо них пришел так называемый банк «ЦРБ», центральный республиканский банк, выдававший людям карточки, но на них можно только начислять зарплату или стипендию. Положить деньги, открыть депозит и т. п. — нельзя. Все откатилось назад. Яркий пример — в городских троллейбусах до войны были билеты, на которых электронным устройством пробивались дата и время поездки. А после начала войны эти устройства просто исчезли.

До войны мы могли позволить себе поехать отдыхать за границу. После начала войны на Донбассе это стало сложно даже не то, что финансово, а скорее физически. Потому что нужно было пройти КПП, а когда их закрыли из-за коронавируса, приходилось выезжать через территорию россии.

Все это время россия пыталась зайти на наш рынок. К примеру, студентам, детям предлагались какие-то туристические поездки по территории россии. Ведь считалось, что на территориях «ДНР» нет такой инфраструктуры, там все бедно. В России же она была. И когда наши люди выезжали в такие путешествия в россию, они видели, что там лучше. Конечно, это по сравнению с жизнью у так называемых «республиках». Наверное, именно поэтому у кого-то могла сложиться иллюзия, что в россии хорошо. Люди не хотели сидеть все время в Донецке, потому пользовались этими предложениями.

Молодежь часто получает паспорта так называемой «ДНР», а затем паспорта россии, потому что они часто не имеют альтернативы. У меня украинский паспорт, я сознательно не хотел становиться гражданином самопровозглашенной республики. Нас не заставляли получать паспорт именно «ДНР», но делали нашу жизнь как можно сложнее за то, что мы выбирали быть гражданами Украины. Например, нужно было сделать адресную справку, без которой местный банк не выдаст карту. Также на людей с украинскими паспортами не распространялось ослабление комендантского часа. Например, бывало такое, что по праздникам его сокращали, но людей с паспортами Украины все равно забирали «за нарушение» комендантского часа.

Мне повезло — я учился в школе, преподавательский состав которой не был откровенно пророссийским. После начала войны у нас продолжали преподавать украинский язык и историю. Был и такой предмет как история отечества. Однако, если раньше эта школа была названа в честь Василия Стуса, в 2015 году это название убрали, оставив только номер — гимназия № 107. Также убрали барельеф Василия Стуса с филфака Донецкого национального университета. А вот памятник Тарасу Шевченко не тронули — он все еще стоит. Хотя некоторые радикалы и предлагали убрать этот монумент, а бульвар Шевченко назвать бульваром «русского ополчения», но эта идея не была поддержана.

Когда главой «ДНР» еще был Александр Захарченко, все это проявлялось не так сильно, но потом, когда вместо него пришел Денис Пушилин, стало больше пророссийской агитации и пропаганды. В начале еще были разговоры о Донбассе как о какой-то особой, отдельной территории, о «федерализации» и тому подобном — эти идеи поддерживал Захарченко. А благодаря Пушилину уже начали появляться призывы, что Донецк — это россия, это отмечали повсюду. То есть это даже не какой-то донецкий, или донбасский «патриотизм», а чисто российский. Не было никакого «регионального» сознания — местное население начали готовить к тому, что придет россия, поэтому людям надо считать себя такими же россиянами, как в москве или санкт-петербурге. И что никакой разницы между ними и нами нет.

До 2020 года в Донецке проводились вечера украинской музыки — играли каверы на такие группы как Океан Эльзы, Скрябин и т. д. Но позже их стали запрещать.

О «патриотическом воспитании»

На такие праздники как 23 февраля, 9 мая в Донецке проводятся митинги, различные мероприятия. Сначала это было что-то в рамках этакого постсоветского представления о патриотизме, с акцентами на прошлое. Но позже повестка стала более радикальной — это в последние годы, когда начали подогревать тему о «присоединении» «ДНР» к россии.

До апреля 2021 года на территории «ДНР» не было призыва в принципе. А вот в апреле 2021-го состоялся первый призыв — прямо на срочную службу на полгода, но студентов от него освобождали. Только в феврале 2022 года началась всеобщая мобилизация всего населения в возрасте от 18 до 55 лет.

В этот раз наши университеты не давали нам никаких отсрочок — наоборот, сами формировали списки студентов, по которым нас было проще идентифицировать. Я стал скрываться: выключил свой телефон, вытащил сим-карту, перестал выходить из дома. Потом бежал в другое место, когда услышал, что могут ходить по квартирам и проверять, все ли на местах.

Говорят, что за уклонение от мобилизации в «ДНР» предусматривается уголовная ответственность — восемь лет лишения свободы. И, как правило, до этого вообще даже не доходит. Потому что людей увозят в пункты сбора принудительно и отказаться от этого фактически не удается. Если же попытаться сопротивляться более радикально, может дойти до физического наказания. В целом же, в нашем регионе не сложилось с массовым сопротивлением, поэтому я точно не знаю, что происходит с такими людьми. Однако мне известны случаи, когда люди, как и я, скрываются от принудительной мобилизации в «республике».

Людей, которых мобилизовали, некоторое время держат на импровизированной военной базе, где почти ничего нет — только одежда и еда. Затем формируют колонны и отправляют на территорию россии. А уж оттуда — на украинские территории, которые сейчас оккупировали российские войска, например, Херсонская область или другие направления. То есть эти мобилизованные люди воюют, по сути, даже не за свою так называемую «республику», за другие территории. Они служат вместе с россиянами.

О настроениях в самопровозглашенной «ДНР»

Еще в начале этого года среди местного населения вообще не поднимались темы о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины. Тогда были другие, важные темы, например ковид. Буквально за неделю до того, как начались все эти события — принудительная эвакуация местных жителей так называемой «ДНР», мобилизация мужчин, нападение россии, ввели полный карантин. Тогда же стали внедрять QR-коды и все остальное. Иронично, что уже через неделю обо всем этом просто забыли.

Спасатели разбирают завалы в жилом доме, разрушенном обстрелами. Донецк, март 2022 года / Фото: REUTERS/Pavel Klimov

Когда 18 февраля объявили эвакуацию якобы из-за того, что Украина в ближайшее время планирует напасть на Донбасс, мужчин начали забирать прямо на улицах. После 24 февраля, когда Россия все же совершила полномасштабное наступление, события стали развиваться очень быстро — для всех.

Сейчас местные жители обсуждают вероятное обострение ситуации на Донбассе. И именно туда планируют бросить всех этих людей, которых забирают с улиц — это мужчины без боевого опыта, которых отправляют на передовую. У них нет ни единого выбора — служить или нет, куда именно ехать. Не важен ни предыдущий опыт, ни профессия — на это никто не смотрит.

О выезде

Территорию «ДНР» мне помогли покинуть другие люди. Кто именно — сказать я не могу, чтобы их не подставлять. Могу только добавить: там все происходит не на законе, так что и уехать мне удалось тоже, так сказать, не по закону. Разве что благодаря взяткам, родственным связям.

В настоящее время на подконтрольных пророссийским боевикам территориях до сих пор находятся мои близкие люди. Эти люди действительно находятся в опасности — там не происходит ничего хорошего. Однако просто так покинуть «ДНР» сейчас фактически невозможно. Особенно мужчинам призывного возраста. По улицам ходят «банды», которые принудительно забирают мужчин воевать". Также опасность существует на блокпостах — людей «снимают» прямо с автомобилей и отправляют «в армию». Поэтому даже если кто-то вздумает бежать, сначала надо как-то незаметно выйти из дома и пройти по улице, чтобы тебя не забрали, потом пройти через блок-посты.

Уже на самой «границе» «ДНР» фактических запретов пересекать его для мужчин не существует. Я думаю, для местных «пограничников» это как сигнал: если мужчина уже добрался до этой «границы», он достаточно «блатной», и его можно пропускать дальше.

Люди из Мариуполя и других территорий Донецкой области стали появляться в так называемой «ДНР» и других ранее оккупированных территориях Донбасса. Но в самопровозглашенной республике нет никакой материальной базы даже для того, чтобы этих людей где-то разместить. Поэтому их селят, например, где-нибудь в спортзалах, в «спартанских» условиях. Некоторые из этих людей едут в Россию. Например, когда я пересекал границу, видел двух юношей, направлявшихся в российский Ростов-на-Дону. Но они выезжали самостоятельно, а не под давлением — так сказать, решили опередить события, потому что не хотели, чтобы потом их вывезли туда принудительно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.