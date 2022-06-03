Дорога на смерть. В ОРДЛО террористы не собираются прекращать мобилизацию — что известно 3 июня, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Боевики «ДНР» в захваченном Светлодарске, 25 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Неудачи российской армии в ходе войны привели к возникновению кадровой проблемы, которую они пытаются решить за счет мужчин призывного возраста с ранее оккупированных территорий Украины. Всеобщая мобилизация в ОРДЛО идет с 19 февраля, в последнее время ее основной способ — облавы на мужчин, пытающихся уклониться от повестки.



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Несбыточные планы

19 февраля, за несколько дней до начала российского вторжения в Украину, террористические организации «ДНР» и «ЛНР» начали крупные мобилизационные кампании. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы контролируемой боевиками территории.

Видео дня

Поначалу всеобщая мобилизация коснулась не всех. Например, предприятия выдавали списки «бронированных» лиц (не более 50% штата) районным «военным комиссариатам».

В первые дни ранее служивших резервистов вызывали на призывные пункты. Но уже 24 февраля главарь «ДНР» Денис Пушилин приказал призвать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет без военного стажа на службу в «народное ополчение».

В марте верхнюю планку призывного возраста в ОРДЛО подняли до 65 лет. Отсрочки от службы для студентов отменили.

Сколько именно резервистов террористы собрались мобилизовать для поддержки сухопутных сил РФ, не сообщалось. Главное управление разведки Министерства обороны Украины в апреле озвучивало число 26 тысяч человек, или 17 стрелковых полков, уточняя, что план и близко не был выполнен. «Мужчины призывного возраста (18—65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться „пушечным мясом“ в армии оккупанта. С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какая-либо военная подготовка или инструктажи. Также их обеспечивают непригодным для использования амуницией и оружием», — говорилось в сообщении ГУР.

Неизвестно, скольких жителей ОРДЛО все же отправили на фронт.

Стой, кто идет?

Практически сразу «верхушка ЛДНР» осознала, что на приток добровольцев, желающих воевать против ВСУ, рассчитывать не приходится. Мужчин начали буквально отлавливать на улицах Луганска, Донецка и других городов.

«В местных группах есть видео автозаков с военной комендатурой на улицах Донецка. А что такое военная комендатура? Это не дядя в фуражке, который тебе предложит пойти в армию. Это человек с автоматом, говорящий: „Все. Давай. Че не на войне? Почему нет?“. Если сопротивляешься, то берут за подмышки», — рассказывал один из уклонистов Медузе.

Как происходит «мобилизация», свидетельствует это видео из Луганской области.

Правозащитник Павел Лисянский пересказывал Настоящему времени обращения, которые поступали к нему с неподконтрольных территорий: «Звонит мне жена одного шахтера. Рассказывает, что ее мужа забрали. Окружили шахту, в военкомате на всех были заранее готовы повестки. Мужчин забрали, повезли. Не дали с собой взять телефоны. С первых дней большой войны о нем ничего не известно. Когда пытаются навести справки в „государственных органах“, им отвечают: „Лучше не обращайтесь. Придет время — сами все скажем“. Вторая история — женщина ходила с гражданским мужем по рынку, они наткнулись на военный патруль. Военные попросили документ. Мужчина показал водительское удостоверение. Патрульные увидели год рождения, сказали: „Извините, вам надо проследовать в военкомат“. Успокаивали, говорили, что это просто проверка, но до сих пор о мужчине ничего не известно».

Евгений, который более двух месяцев почти безвылазно находится в своей квартире на окраине Донецка, опасаясь попасть под мобилизацию, рассказывал ВВС: «Останавливали маршрутку и всем мужчинам командовали на выход, пересаживали в свой автобус, и когда он наполняется — увозят. Хватали на перекрестках, у магазинов, на рынках, да везде, где есть скопление людей или эффект бутылочного горлышка».

Хоть прячься, хоть не прячься

Повезло тем мужчинам, кто успел выехать из ОРДЛО в первые дни мобилизации, — та же «ЛНР» разрешила им не возвращаться. Почти все оставшееся мужское население ОРДЛО «ушло в подполье», утверждается в местных пабликах.

Там создавали целые группы, предупреждающие соседей об облавах.

Фото: svatove.city

Уже упомянутый собеседник ВВС Евгений сменил сим-карту местного оператора на оформленную на другого человека, запасся продуктами, договорился с родственниками, что они будут приносить ему воду и иногда вывозить помыться и постираться.

«У нас в школе сейчас все молчат — у одной мужа и сына на войну забрали и вестей никаких, а „англичанка“ и „физичка“, которые раньше больше всех кричали за „ДНР“, сейчас прячут своих сыновей от мобилизации. Все всё друг про друга знают и молчат, чтоб не сделать больнее», — признавалась корреспонденту Радио Свобода учительница из Донецка, не назвавшая свое имя.

Мужчина, скрывающийся от мобилизации, рассказал этому СМИ, что в город по делам выходят только женщины: «К нам в поселок сначала женщин со списками присылали, они пытались вычислять мужиков. Но наше дело тут маленькое — заперся и сиди тихо: никому никогда ни при каких условиях не открываешь, кому надо — у того ключ есть».

Он же утверждает, что можно «купить бронь» — это стоит от 30 до 50 тысяч рублей, что немало для ОРДО. За взятку или по блату некоторым мужчинам удается выехать в Россию — «такса» колеблется в районе 100 тысяч рублей, пишут в местных группах.

Что ждет солдат

Правозащитница, живущая на не подконтрольной Киеву территории Донбасса, говорила Настоящему времени, что мобилизованных с самого начала посылали на передовые позиции без подготовки.

«Никакой подготовки не было вообще. Народ отправляли, как в 1941 году, сразу на передовые позиции. Кто-то на картонке спал, кто-то еще как-то. Я знаю, что жены, узнав, что мужья стоят, например, на блокпосту, собирались и по очереди ездили туда, возили еду», — утверждала она.

Экипировка резервистов из ОРДЛО моментально стала поводом для насмешек в украинских СМИ: винтовки Мосина 1891 года выпуска, пулеметы времен Второй мировой, ржавые каски и нестреляющие автоматы.

По словам попавших в плен жителей Донбасса, их положение на фронте хуже рабского. Россияне заставляют их без конца рыть окопы и издеваются. «[Российскому командиру] не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел выпившего или что-то такое, так взял двоих человек, сказал, чтобы его закапывали, и стрелял в воздух в это время. Раздел, закопал по шею в окоп… Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят», — рассказал один из сдавшихся.

Мобилизованных отправляли «защищать Донбасс» в Харьковскую, Сумскую и Херсонскую область. Целые взводы призывников оказались под Мариуполем. Нередко им ставили задачу вызвать на себя огонь противника, чтобы определить координаты позиций ВСУ, писало агентство Reuters.

Под Мариуполем погиб известный джазмен, лауреат международных конкурсов Николай Звягинцев. Его призвали обманом, заманив музыкантов филармонии якобы на съемки телесюжета в Донецке, писал украинский блогер Денис Казанский. Также погибли еще как минимум двое донецких музыкантов — люди, никогда ранее не державшие в руках оружие.

По данным «властей» Донецка на 13 мая 2022 года, погибло 1709 военных из региона. «ЛНР» подобную статистику вообще не приводит.

С выплатами живым и раненным призывникам, а также семьям погибших, происходит неразбериха, писала ВВС. Некоторым дали жалование за два месяца, а кто-то не получил ни рубля и даже домой из госпиталя на территории России добирался за свой счет, говорилось в публикации.

«Мобилизованный из „ДНР“ может рассчитывать в лучшем случае на бесплатный гроб, его жена — на компенсацию на похороны в 5—10 тысяч рублей. В Донецке тихо говорят о том, что обещали вроде по три миллиона за погибшего, но был и случай в Макеевке, когда тело привезли в закрытом гробу со справкой о причине смерти „COVID-19“», — сообщало Радио Свобода.

Что меняется

Основные силы «ЛДНР», по информации военных экспертов, брошены на северодонецкое направление. Попавшие в «мясорубку» стали «изобретательно протестовать: записывали красочные ролики, пересылали информацию близким», информировало Радио Свобода.

В середине мая в Луганской области жены и матери призывников начали протестные акции. В Донецке также произошли волнения.

Это заставило главарей «ДНР» и «ЛНР» «снизить обороты». 20 мая там расширили перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва и мобилизации. В частности, от отправки на верную смерть теперь избавлены студенты очной формы обучения.

В подразделениях «ДНР» и «ЛНР» происходят бунты, следует из перехваченных разговоров оккупантов. После трех месяцев боевых действий солдат якобы обещали отпустить домой, но в начале июня стало очевидным, что в условиях кадрового голода наступающих российских сил этого не произойдет.

Украинские власти, впрочем, подсказывают мобилизованным жителям Донбасса выход: сдаваться в плен и переходить воевать на сторону Сил обороны Украины.

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