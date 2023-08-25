Всеобщая мобилизация. Будет ли усиление мобилизации с 1 сентября и как много добровольцев призываются 25 августа, 12:35 Усиление мобилизации: будет ли дополнительная мобилизация с 1 сентября, какая волна сейчас и кого призывают (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлена до 15 ноября. Военные пока не видят оснований для усиления мобилизации, однако, существуют сценарии, когда это потребуется.

Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Их могут принудительно мобилизовать для защиты Украины во время всеобщей мобилизации. Исключением считаются мужчины с отсрочкой — их запрещено мобилизовать принудительно, они могут пройти ВВК и подписать мобилизационное распоряжение только добровольно.

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Россия уже распространяет фейки об обязательном усилении мобилизации и призыве всех мужчин. Хотя, уже не раз военно-политическое руководство подтверждало, что призвать всех мужчин в Украине невозможно вообще, а также, что мобилизационные планы не предусматривают волн — все мероприятия по комплектованию войска идут постоянно и планомерно.

Как сообщил ТСН военнослужащий ВСУ Евгений Карась, если война может затянуться и продвижение ВСУ будет очень медленным при больших потерях — тогда возможно усиление мобилизации. О темпах боевых действий можно будет начинать судить уже осенью, объясняет он.

Новая волна и дополнительная мобилизация

«Я думаю, мы увидим, как завершится, скажем, одна из фаз этого движения на юг. Как на это отреагирует противник, какой будет атмосфера в Крыму без Крымского моста, без сухопутного сообщения», — уточняет он.

Он уверен, что людям независимо от мобилизационных процессов надо готовиться к войне.

«Если будет идти медленная "рубка" — медленная в плане территориальных продвижений, но очень интенсивная в плане активности боев, — и противник будет дальше держать линию обороны (где-то будет откатываться, где-то будет усиливаться, будет контратаковать), то, возможно, война затянется больше, чем мы планировали», — отметил военный.

Как сообщил Егор Чернев, заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на август 2023 года в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки проводят вторую волну мобилизации, а мобилизация всех мужчин предусмотрена четвертой волной. Украина предусмотрела также еще третью и четвертую волны мобилизации — это когда мобилизуют всех мужчин.

«Это зависит от того, сколько эта война продлится и сколько ресурсов будет привлечено со стороны РФ. В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предусматривает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации», — говорит он.

Как сообщают в Генштабе и как пояснил Министр обороны Украины Алексей Резников, в Украине нет никаких волн мобилизации. Процесс происходит согласно планам, утвержденным еще в феврале 2022 года.

Также, Чернев добавил, что сценарий мобилизации всех мужчин существует, однако такой вопрос не стоит на август 2023 года. Сейчас силы сосредоточили на борьбе с коррупцией в ТЦК и в работе ВЛК.

«С нашей стороны мы делаем то, чтобы она реально работала, а не коррумпировала военкомов из-за уклонения от мобилизации. Наша задача — сделать так, чтобы правила и условия были для всех, и мы над этим работаем. Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля. Думаю, это обязанность каждого мужчины — защищать собственную страну», — подчеркнул нардеп.

Кого мобилизуют с 1 сентября и сколько добровольцев

Евгений Карась проинформировал, что многие люди хотят идти служить, однако они напуганы службой в ВСУ из-за показанной картинки, что на фронте все страшно и все держится в тайне. По его словам, часто потери оказываются значительно меньше, чем о них пишут в Сети.

«Мы все равно будем продолжать бороться. Это информация абсолютно лишняя. Не надо сильно знать, сколько у нас потерь, не надо сильно знать, какая там проблематика. Но за счет этой информации некоторые не хотят служить, потому что им страшно. Они надеются пойти туда, где, например, будут условия, которые позволяют соответствовать тому, на что ты подписался, чем ты хочешь заниматься, и таких подразделений уже больше», — говорит военный.

Он говорит, что людей мотивируют такие подразделения, потому что у них есть устойчивая структура, нормальная организация работы и планирование.

«Везде есть риск, но ты просто понимаешь, что та военная машина, на которую ты подписался, которую ты понимаешь, как она работает, она так и работает, это повысит уровень доверия», — считает военный.

По его словам, в Украине также до сих пор есть немало добровольцев, которые готовы воевать за свое государство.

Принудительно мобилизовать могут следующие категории мужчин:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывников от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу могут только добровольно подписать контракт с ВСУ — мобилизовать принудительно их никто не может;

снятых с воинского учета;

исключенных с воинского учета мужчин, если ВВК признает их годными или ограниченно годными по состоянию здоровья и если они не совершили тяжкое преступление, при котором мобилизация запрещена.

Пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея объяснила Общественному, уполномоченные лица ТЦК вручают на улицах повестки об уточнении данных — для того, чтобы мужчины появиться в ТЦК и предоставили о себе актуальную информацию. Такие повестки преимущественно будут вручаться двум категориям мужчин, среди которых также больше всего тех, кто не стал на воинский учет во время военного положения.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

По закону, мужчины должны стоять на воинском учете с 17 лет. В год исполнения 17 они становятся на учет призывников, в 27 лет переходят на учет военнообязанных и находятся в запасе. Однако, многие не ходили в военкомат, теперь уже ТЦК еще с 17 лет. Поэтому, в ТЦК прийти без повестки с 1 сентября обязаны такие категории мужчин:

все ВПЛ от 18 до 60 лет, которые не стали на воинский учет;

все мужчины от 18 до 60 лет, которые сменили место жительства и не стали на учет;

все военнообязанные и резервисты, которые не обновляли данные более пяти лет;

мужчины с 18 до 27 лет, которые не стали на воинский учет призывников;

мужчины от 18 до 60 лет, которых должны были зачислить в запас, но они не стали на воинский учет;