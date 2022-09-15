На оккупированных территориях. Как украинцам уберечься от принудительной мобилизации в армию врага
Как людям на временно оккупированных территориях уберечься от принудительной мобилизации оккупантами (Фото:facebook \ Министерство обороны Украины)
В Кремле отрицают, что рассматривают вопрос об объявлении мобилизации, поэтому пополняют ряды российской армии пытаются оставшиеся украинцами на временно оккупированных захватчиками территориях.
Советы для украинцев, как избежать участия в боевых действиях на стороне оккупантов, поделились в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В первую очередь украинцев призывают по возможности сообщать Национальное информационное бюро о случаях принудительной мобилизации на временно оккупированных россиянами территориях. Это можно сделать с помощью горячей линии 1648 или номером +38(044)-287-81-65 для звонков из-за границы. Также можно воспользоваться сайтом бюро и чат-ботами в Viber и Telegram.
«Обращения, которые к нам поступают, не публичны. Мы сохраняем абсолютную конфиденциальность каждого человека. Каждый, кто причастен к военным преступлениям, обязательно будет наказан!» — подчеркнул руководитель Национального информационного бюро Александр Смирнов.
Как избежать мобилизации во вражеское войско
- Избегайте личного получения повесток и звонков из вражеских «военкоматов».
- Измените телефонный номер или временно прекратите его использование.
- По возможности смените место жительства, если оно известно захватчикам, а лучше эвакуируйте.
- Если оккупанты вас разыскали, нужно привести доказательства, почему не можете нести службу: религиозные убеждения, непригодность по состоянию здоровья и т.д.
Что делать, если вас принудительно мобилизовали
- Игнорируйте преступные приказы армии-агрессора. Выполняя их, вы становитесь соучастником военных преступлений, не имеющих срока давности даже при условии принудительной мобилизации.
- При первой возможности сдайтесь в плен ВСУ и сообщите о том, что вас принудительно мобилизовали.
Напомним, недавно министр обороны Украины подчеркнул, что в ближайшее время все военнообязанные украинцы должны быть готовы отправиться на фронт , ведь во время контрнаступления украинская сторона также несет большие потери .
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