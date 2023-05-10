Три основания. Когда можно отказаться от получения повестки и какие последствия 10 мая, 16:25 Общая мобилизация: когда мужчины могут отказаться от повестки, я что это для них значит (Фото:Art Guzman)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку для прибытия в территориальный центр комплектования для выполнения конституционной обязанности по защите Украины. Получение повестки нельзя обжаловать в суде, но существует несколько случаев, когда можно отказаться от ее получения.

Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 18 августа 2023 постановлениями № 9259 и № 9260 соответственно. Это означает, что в ходе правового режима военного положения по приказу президента проводится оперативное пополнение мобилизационных резервов в соответствии с планами, засекреченными для граждан Украины.

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Так, согласно пункту 8 Указа Президента № 65 Об общей мобилизации от 24 февраля 2022 г. местным органам исполнительной власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки поручено, в частности, организовать и обеспечить в установленном порядке своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу.

Как сообщают эксперты издания sud.ua , повестки, с помощью которых происходит уведомление военнообязанных, не может быть обжаловано, однако законом предусмотрены три случая, когда от получения повестки можно отказаться.

Мобилизация ― можно ли обжаловать повестку

По решению Верховного Суда от 8 сентября 2022 года по делу № 300/1263/22 повестка не может быть обжалована в любом суде, так как этот документ является лишь средством оповещения лица о необходимости исполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

Повестка является лишь средством оповещения военнообязанного лица для прибытия на указанную дату в территориальный центр комплектования и не имеет обязательного следствия заключения контракта для прохождения военной службы.

По сути, обжалованная повестка, составленная во исполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и врученная истцу, не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании КАС Украины.

Обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в соответствующий ТЦК установлена не повесткой, а частью 1 статьи 1 Закона О воинской обязанности и военной службе ― защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины.

Когда можно отказаться от получения повестки

Существуют три основания, когда мужчина может отказаться от получения повестки, которую ему вручают дома или в публичном месте:

когда вручение повестки производится лицом, не имеющим на этом законных оснований;

когда повестка заполнена с ошибками;

отсутствует мокрая печать ТЦК или подпись начальника такого ТЦК.



Кто имеет право вручать повестки:

В соответствии с Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов такие полномочия обладают уполномоченными:

сотрудники ТЦК;

сотрудники органа СБУ;

работники подразделения Службы внешней разведки;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления; руководители предприятий, учреждений и организаций.

Для проведения мероприятий по уведомлению выдается приказ об уведомлении, в котором указываются фамилии лиц, которые будут его осуществлять и издаются повестки, которые необходимо вручить.

Какие данные указываются в повестке:

Указанным Порядком также утверждена форма повестки, действующая с 5 января 2023 года. В ней должны быть заполнены соответствующие поля:

название « ПОВЕСТКА»;

ПОВЕСТКА»; ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дата распоряжения ТЦК о необходимости явки военнообязанного;

дата, время и адрес ТЦК для явки военнообязанного;

наименование должности руководителя районного ( городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета; подпись лица, издавшего повестку;

дата выдачи повестки;

мокрая печать.

Отказ от повестки - последствия

Если при вручении повестки обнаружены объективные ошибки, существует возможность отказаться от ее подписания. В таком случае сотрудник ТЦК должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

Подписывать такой акт лицо, которое отказывается от получения повестки, не обязано, однако если повестка действительно вручалась с вышеуказанными нарушениями, следует указать конкретную причину отказа и подписать акт, чтобы в будущем такой акт был надлежащим доказательством наличия оснований для отказа от получения повестки в случае судебного разбирательства или наложения административного взыскания.

Согласно позиции ККС Верховного Суда по делу № 761/8429/16-к от 2021 года ответственность за уклонение от призыва наступает тогда, когда лицо получило повестку, расписалось о его получении и не явилось, или отказалось от получения повестки в присутствии свидетелей.

После фиксации отказа от получения повестки и составления акта дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК, чья подпись стоит на повестке. Он в результате может взыскать штраф за нарушение правил военного учета.

В отличие от получения повестки административный штраф за нарушение правил военного учета можно обжаловать в суде, где ТЦК будет доказывать, что Вы нарушили правила учета. То есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, но за то, что вы отказались от повестки.

Статья 210 КУоАП ― Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет:

наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов. ( 510-850 грн.);

510-850 грн.); повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период ( военное положение) влекут наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 850-1700грн.)

Статья 210-1 КУоАП - Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает штраф для физических и должностных лиц.

Размер штрафа определен в не облагаемых налогом минимумах доходов граждан. Да, он составляет:

для физических лиц ( ответственных лиц за ведение военного учета) от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 1700-3400 грн);

ответственных лиц за ведение военного учета) от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан 1700-3400 грн); для должностных лиц ( руководителей) - от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 3400-5100 грн).

Если правонарушение совершено повторно в течение года или в особый период (военное время) штраф будет составлять:

для граждан физических лиц ( ответственных лиц за ведение военного учета) от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 3400-5100 грн);

ответственных лиц за ведение военного учета) от ста до двухсот 3400-5100 грн); для должностных лиц ( руководителей) - от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 5100-8500 грн).

Ответственные за несоблюдение правил военного учета касается руководителя предприятия, учреждения, организации. Она предусматривает штраф как на руководителя предприятия, так и на лицо, ответственное за ведение военного учета в соответствии с приказом.