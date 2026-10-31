— Премьер Сергей Корецкий еще в конце прошлой недели сказал, что должен измениться общественный договор в Украине. Он имел в виду мобилизационные обязательства. Он сказал, что до 1 декабря должен дать новый общественный договор по мобилизационному обязательству. Понимаем, что тема мобилизации очень сложная, мы понимаем, что многие украинские чиновники погорели на ней, потому что должны были предложить какой-то план. Можем упомянуть предыдущего министра обороны Михаила Федорова. С одной стороны, ему не дали достаточно времени, с другой — из того, что мы слышим, — там не было революционных решений. Что известно о том, как готовятся сейчас эти изменения? Занимается ли этим Евгений Хмара, новый министр обороны, какую роль здесь играет Сергей Корецкий? Также помним, что Кабинет Министров создал Координационный центр по бронированию. Что ты знаешь об этом?

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— Важный момент: именно сейчас существует только драфт этого документа, касающийся мобилизационных изменений. Поэтому то, что ты говоришь о премьере, — он скорее коммуницирует тему бронирования и этот Координационный штаб касается как раз изменений правил бронирования.

Да, премьер также коммуницирует тему мобилизации, потому что я знаю, что он также участвует в закрытых совещаниях с соответствующими чиновниками из Нацпола, из Минобороны. Но сейчас наиболее активное внимание уделяется именно вопросу мобилизации. И тема, касающаяся того, что он сказал, — изменения общественного договора — касается как раз изменений подходов к мобилизации.