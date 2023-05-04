Мобилизация студентов. Когда и почему можно призвать студентов и аспирантов в военное время 4 мая, 19:41 Общая мобилизация в Украине: можно ли призвать студентов и мужчин от 18 до 27 лет (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, однако некоторые категории имеют право на отсрочку или не призываются. Рассказываем, как отсрочка предоставляется студентам и аспирантам, и когда их можно мобилизовать в Украине.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 18 августа 2023 года. Все военнообязанные мужчины могут быть мобилизованными и повестки вручают уполномоченные лица во всех публичных местах. Однако статья 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что мужчины имеют право на отсрочку при определенных обстоятельствах. Кроме того, мужчины при некоторых обстоятельствах запрещено мобилизовать в Украине.

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По статье 18-1 Закона о воинской обязанности и военной службе на период военного положения прекращается призыв и нельзя принудительно мобилизовать лиц, считающихся призывниками.

Мобилизация студентов в Украине

Студенты призывного возраста (от 18 до 27 лет) получают отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке. Однако есть нюансы по подтверждению отсрочки.



Отсрочка гарантируется студентам на период обучения, однако ее нужно подтверждать соответствующими документами, издаваемыми в высшем учебном заведении. Так, справку об обучении студент и аспирант дневной формы обучения лично подает ежегодно не позднее 1 октября в территориальный центр комплектования не позднее 1 октября. Отсрочку получают студенты и аспиранты дневной формы обучения, то есть студенты заочной или вечерней формы не имеют права на отсрочку.

В случае несвоевременного представления справки считается, что лицо потеряло отсрочку, гарантируемую законом.

Кроме того, в промежутках, когда студент заканчивает обучение на бакалаврате и поступает на магистратуру, он временно не имеет отсрочки, поскольку исключен из вузов из-за получения степени бакалавра и еще не внесен в списки для обучения на степень магистра. Для разных заведений этот период составляет преимущественно в период с июня по конец августа. Если мужчина не студент, он может получить повестку и быть мобилизованным после потери прав на отсрочку.

Можно ли мобилизовать мужчин от 18 до 27 лет

Мужчины после окончания школы или колледжа могут поступать в высшие учебные заведения, такая практика остается распространенной в Украине, хотя высшее образование могут получать лица всех возрастов, и это не ограничено законом.

Однако часто ситуация складывается так, что мужчина поступает в ВУЗ после школы или колледжа и не проходит срочную службу через обучение.

По Закону о военной службе призыв на срочную службу не производится во время военного положения. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, однако лиц, которые должны проходить срочную службу не призывают.

Например, студенты, прошедшие срочную службу или окончившие военную кафедру или выпускники высших военных учебных заведений, уже должны стоять или становиться на военный учет в запас, то есть они уже не являются призывниками, даже если еще не достигли 27 лет.

Адвокат Богдан Пересада подчеркнул, что ситуация с мобилизацией или призывом мужчин от 18 до 27 лет имеет много недостатков.

«По моему мнению, ситуация с призывом по мобилизации мужчин в возрасте до 27 лет, которые не проходили военную службу и военную кафедру, в определенной степени плохо урегулирована. Указ Президента также предусматривает призыв военнообязанных и резервистов. То есть, можно заключить, что призыву по мобилизации подлежат именно резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе», ― подчеркнул он.

В части 9 статьи 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе есть определение статуса призывника и военнообязанного:

призывники - лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные - лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

Это же утверждено содержанием части 1 статьи 33 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе: «Военный учет граждан Украины делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов.».

«Наличие разграничения соответствующих учетов дополнительно свидетельствует о разнице в соответствующих статусах», - отмечает юрист.

Мобилизация мужчин до 27 лет – кого могут призвать

Из-за особого статуса призывников от 18 до 27 лет и возможности зачисления их к резервистам, мобилизация зависит от того, есть ли у них отсрочка, проходить ли они службу и на каком учете стоят:

имеет ли мужчина или женщина статус военнообязанного (состоит на учете военнообязанных);

находится ли мужчина или женщина в запасе;

имеет ли этот человек основания для отсрочки от мобилизации;

пригоден ли человек к прохождению службы по состоянию здоровья.

На сегодня действует правовой режим военного времени и объявлена мобилизация в соответствии с Указом Президента от 24.02.22 № 69/2022, который продолжается каждые 90 дней. Указ также предусматривает призыв военнообязанных и резервистов. То есть, можно заключить, что призыву по мобилизации подлежат именно резервисты и находящиеся в запасе военнообязанные.

Вопрос зачисления в запас и категорий запаса урегулирован статьей 27 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе:

В запас Вооруженных сил Украины и других военных формирований зачисляются граждане Украины, которые пригодны по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время и не достигли предельного возраста пребывания в запасе. Они состоят на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и соответствующих органах других военных формирований.

Запас военнообязанных делится на первую и вторую категории:

В запас первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность;

В запас второй категории относятся военнообязанные, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или не проходили военной службы.

Военнообязанные, отнесенные к запасу второй категории, в случае получения во время пребывания в запасе или службы в военном резерве военно-учетной специальности переводятся в запас первой категории.

Во время военного положения мужчина до 27 лет, не проходивший срочную службу, однако не имеющий права на отсрочку, может технически быть мобилизован.

«То есть лицо, которое не проходило военную службу, может быть отнесено к запасу второй категории при условии, что такое лицо пригодно по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время», ― подчеркнул он.