Для тех, кто в Украине и за границей. Предусмотрена ли ответственность за уклонение женщин от военного учета 15 июля, 09:16 Получат ли наказания женщины, которые не станут на военный учет (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Еще до начала полномасштабной войны в Украине актуальна тема установления женщин на военный учет и вероятность их мобилизации в ВСУ.

По словам заместителя Министра обороны Анны Маляр, в ряды армии не было принудительно мобилизовано ни одной женщины, но многие украинки решили поступить на службу добровольно.

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Вместе с тем, еще до начала полномасштабной войны в Украине вышел приказ, согласно которому женщины определенных профессий и специальностей должны стать на военный учет. После этого, в случае необходимости, они могут быть мобилизованы для выполнения определенных задач.

Кто из женщин и когда должен стать на военный учет

Процедура должна работать с 1 октября 2022 года. Согласно обновленному списку, на учет должны стать инженерки, врачи, бухгалтерки, журналистки, работницы железной дороги и представительницы ряда других профессий и специальностей.

Адвокат Наталья Фещик рассказала, что сейчас имеют место некоторые технические вопросы по установлению женщин на учет: «Нормативный акт, вводящий перечень специальностей, и другая нормативно-правовая база сейчас нуждаются в законодательной доработке… Поэтому женщинам, которые спешат скорее стать на военный учет, стоит подождать, пока эти вопросы решатся».

Также в связи с полномасштабной войной, большое количество украинок уехало за границу, чтобы защитить себя и своих детей. По словам экспертов, им не нужно срочно возвращаться в Украину, чтобы встать на военный учет. Следует отметить, что по закону в течение первых семи дней после возвращения в Украину военнообязанные должны встать на учет в ТЦКСП.

Предусмотрено ли наказание за уклонение от установления на военный учет для женщин

Независимо от пола украинцы, уклоняющиеся от установления на военный учет, могут получить наказание.

«За это предполагается административная ответственность – так же, как и в случае с мужчинами. Но об этом говорить рано, ведь сейчас переходный период, он должен продолжаться до середины октября 2022 года. Вероятно, что к тому периоду произойдут еще какие-то законодательные изменения, ведь сейчас у нас сверхсложная ситуация в стране. Поэтому все будет зависеть от того, какие мы нуждаемся в оборонной способности и, в частности, в человеческих ресурсах», — поделилась адвокат Наталья Фещик.

«От женщин просто ожидают, что они как можно быстрее придут к своим «военным коматам». К тому же никто не надеется, что все женщины, по специальности подлежащие военному учету, вернутся в Украину сразу после 1 октября — в стране идет война, и они там находятся, чтобы уберечь себя и своих детей. До конца года никаких наказаний не предусмотрено. А потом надо надеяться, и война закончится», — сказал Укринформу юрист Виктор Кияница.

Стоит отметить, что 14 июля Генеральный штаб сообщил, что в Украине во время особого периода женщин будут принимать военный учет только по собственному желанию. В своем заявлении они предложили приступить к проведению мероприятий по установлению женщин на военный учет не ранее чем через месяц после окончания войны.

Напомним, ранее НВ рассказывал, имеют ли право студенты и преподаватели на отсрочку и выезд за границу во время войны.

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