Всеобщая мобилизация в Украине. Сколько длится военное положение и когда закончится призыв военнообязанных и резервистов 31 мая, 16:07 Всеобщая мобилизация: сколько еще продлится и когда закончится военное положение в Украине (Фото:Служба связей с общественностью 56 ОМПБр .facebook.com/GeneralStaff.ua)

Всеобщая мобилизация и военное положение провозглашены в Украине 24 февраля и продолжаются законами, которые принимает Верховная Рада. Сколько в Украине может длиться военное положение и когда заканчивается мобилизация?

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней — до 18 августа 2023 года законами № 9259 и № 9260 соответственно. Все ресурсы во время военного положения и всеобщей мобилизации направляются на обеспечение защиты страны. Мобилизация личного состава обеспечивает пополнение потерь и расширение состава Сил обороны, привлечение техники и ресурсов также возможно для военных нужд.

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Общая мобилизация и военное положение в Украине продлятся до 18 августа 2023 года, если будет необходимость их снова продлят максимум на 90 дней.

Что такое военное положение и всеобщая мобилизация

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. А также временное, обусловленное угрозой ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Всеобщая мобилизация — это механизм направления всех ресурсов страны на ее защиту от нападающего. Всеобщая мобилизация касается не только военной сферы, но и экономической и политической. Всеобщая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Когда закончится военное положение и сколько продлится мобилизация в Украине

Введение и правовой статус военного положения регулируется Законом о правовом режиме военного положения. В частности, статья 5 объясняет механизм введения военного положения:

СНБО Украины подает на рассмотрение Президенту Украины предложения о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях;

Президент Украины в случае принятия соответствующего решения издает указ о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и немедленно обращается в Верховную Раду Украины относительно его утверждения и подает одновременно соответствующий проект закона;

ВРУ утверждает законом Указ Президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, который подлежит немедленному объявлению через средства массовой информации или обнародованию другим способом;

Военное положение может вводиться сроком до 90 дней. Для продления режима военного положения необходимо утвердить новый Указ Президента Украины о продлении военного положения, или оно автоматически завершается по истечении срока.

Общая мобилизация происходит в соответствии с мобилизационными планами, известными военно-политическому руководству. До сведения обычных людей не доводится информация о количестве и сроках мобилизации.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, цели мобилизации, которые утвердили еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты, однако нет необходимости усиливать мобилизацию.

Резников подчеркнул, что пока нет никакой необходимости усиливать мобилизацию в Украине, например для восстановления потерь или пополнения новых подразделений.

«Мы его [план] еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию», — сказал он.

Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках страны.

Ограничения во время военного положения

Во время военного положения ограничиваются некоторые права граждан в стране. Статья 64 Конституции Украины предусматривает, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

Поэтому, не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями: 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции Украины.