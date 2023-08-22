Мобилизация 2023 года. Для чего всех мужчин вызывают в ТЦК и кого ВВК признает непригодным — есть ли изменения с 1 сентября 22 августа, 17:32 Принудительная мобилизация: порядок и критерии с 1 сентября, кто может вручать повестку и кого признают непригодным (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными во время военного положения и могут получить повестку. Работники территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснили, для чего вручают повестки всем и кого ВВК может признать временного непригодным или исключить с учета.

Общая мобилизация и военное положение продлены до 15 ноября 2023 года. ТЦК получают задание в соответствии с мобилизационными планами проводить мобилизационные мероприятия — оповещение, уточнение данных, проверку пригодности к военной службе и мобилизацию.

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Повестки уполномоченные представители ТЦК вручают адресно и на улицах всем мужчинам. В запорожском областном ТЦК объясняют, почему вызывают для уточнения данных всех мужчин подряд и почему вручают повестки на улице.

Как сообщил Общественному начальник отдела воинского учета областного ТЦК Запорожья Андрей Гуренко, повестки могут выдать как по месту жительства, так и в общественных местах, потому что законодательством не регламентировано где именно уполномоченные лица могут вручать повестки.

«В связи с тем, что не все граждане выполняют правила воинского учета, возникает необходимость уточнить их учетные данные. Только с этой целью», — подчеркнул он.

Виды повесток с 1 сентября

Во время военного положения статьей 18−1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе запрещено проводить призыв на срочную службу, поэтому повестки о призыве на срочную службу не выдаются. Выдаются три типа повесток:

1. Об уточнении данных — для того, чтобы человек пришел в ТЦК со всеми учетными документами и предоставил актуальную информацию о себе, место жительства и отсрочку, если она есть.

2. На прохождение ВВК — предоставляется после уточнения данных, если у мужчины нет оснований для отсрочки. На ВВК проверяют состояние годности к военной службе, и до начала необходимо собрать еще документы и пройти обследование.

3. Мобилизационное распоряжение — выдается председателем ТЦК после того, как ВВК признает мужчину годным к военной службе.

Кто может вручать повестки и кому идти в ТЦК

Оповещение о явке граждан на приписку проводится по распоряжениям руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки по форме согласно распоряжению, форма которого предусмотрена Положением № 352. Также, установлено, кто может вручать повестки:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

руководители учебных заведений в случае распоряжения с ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.

Для вручения повестки лица должны быть уполномочены руководителем ТЦК. Они должны иметь служебное удостоверение, которое доказывает место работы. А для проверки документов представители ТЦК должны предоставить приказ коменданта с их фамилиями.

«Граждане, которые находятся на улицах или в общественных местах, они же не все подлежат призыву. Там сотни причин разных: состояние здоровья, образование, бронирование, предоставление отсрочек, уход за близкими своими родственниками и другое. Но вручать повестки им разрешено, чтобы уточнить их персональные данные. Действующим законодательством не запрещено вручать повестки в общественных местах», — объясняет Андрей Гуренко.

Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин, которые не становятся на воинский учет и уклоняются от мобилизации.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

Соцсети и даже судебная практика фиксируют случаи, когда повестки вручают неуполномоченные лица или с нарушением закона, военнообязанные в том числе боятся нарушения их прав и законов.

Когда повестка заполняется и вручается на улице

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает отрывную часть с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Военнообязанному вручают заполненную повестку. Там должно быть указано:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

номер повестки;

дата рождения военнообязанного;

адрес военнообязанного;

номер и дата распоряжения;

дата, время и адрес места, куда надо явиться;

уточнения относительно документов или вещей которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя комплектовочного центра;

дата вручения повестки;

Закон предусматривает, что руководитель ТЦК подписывает повестку. Законодательство ставит под сомнение пустые незаполненные документы, подписанные руководителем организации или учреждения. Юрист Виктория Тютюнникова в эфире ICTV отметила, что подписанную начальником ТЦК повестку могут заполнять на месте. Но в том случае, если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

«Повестка должна быть подписана руководителем соответствующего территориального центра. Обязательно подпись. Одной печати мало», — объясняет Гуренко.

В законодательство не внесли четкие места где можно и нельзя вручать повестки, а также, не указали кто заполняет повестку. Однако, в полномочия работников ТЦК не входит заполнение повесток. Поэтому заполнение и вручение повестки на улице кем-то кроме начальника ТЦК в судебной практике оценивается по-разному в зависимости от обстоятельств.

Кого могут мобилизовать и всех ли сразу призывают

Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, однако принудительной мобилизации подлежат те, кто не имеет права на отсрочку и полностью или ограниченно пригодны к военной службе и проходили срочную службу или достигли 27 лет.

«Человек получил повестку в общественном месте, а завтра с вещами уже поехал на передовую проходить военную службу — нет!!! Повестка вручается для уточнения личных учетных данных. Если есть необходимость, то лицо направляют на медицинский осмотр. После медицинского осмотра, если определена степень годности, также не означает, что данный военнообязанный будет проходить военную службу», — пояснил начальник отдела воинского учета Запорожского областного ТЦК

Таким образом, мобилизовать могут таких военнообязанных:

годных и ограниченно годных мужчин от 27 до 60 лет независимо от опыта службы;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет — если они проходят службу в запасе;

мужчин от 18 до 27 лет, которые проходили срочную службу или закончили военную кафедру или высшее военное учебное заведение и проходят службу в запасе;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет независимо от прохождения срочной службы — на контракт;

снятых и исключенных с военной службы мужчин от 18 до 27 лет, если они не совершали тяжкое преступление и не имеют оснований для отсрочки от мобилизации.

Мобилизовать кого-либо запрещено до того, как человек пройдет военно-врачебную комиссию, которая определит его пригодность к военной службе.

Степени годности во время мобилизации

Руководствуясь приказом МО № 402 ВВК проводит обследование военнообязанных мужчин к мобилизации. Начальница медицинской службы сектора комплектования Юлия Чугуенко сообщила, что ВВК выдает военнообязанным три вывода:

пригодный;

ограниченно годен, когда у человека есть определенные заболевания или физические недостатки;

непригоден, с исключением с воинского учета.

Для проведения ВВК, начальник ТЦК вручает повестку военнообязанным, которые не имеют права на отсрочку. Для прохождения комиссии обязательно необходимо пройти таких врачей:

терапевта;

хирурга;

невропатолога;

психиатра;

окулиста;

оториноларинголога;

стоматолога;

дерматолога;

По правилам, перед прохождением ВВК военнообязанный должен сделать следующие обследования:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека ( ВИЧ), антиген к вирусу гепатита « В » ( HBsAg), антитела к вирусу гепатита « С » (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В HBsAg), антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW); исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

«Когда человек имеет острые заболевания, или, возможно, пришел в период, когда у него обострение заболевания, ему предоставляется отсрочка на лечение. Мы не можем его сначала отправить в Вооруженные силы. Отсрочка у нас предоставляется до двух месяцев», — объясняет Юлия Чугуенко.

В случае, если человек болен, ВВК может действовать по такому алгоритму — если за 2 месяца состояние не улучшается, предоставить еще 2 месяца. И так можно давать отсрочку 3 раза по 2 месяца, то есть до 6-ти месяцев. По правилам, если в течение 6−12 месяцев болезнь не излечивается, мужчину признают непригодным к службе и исключают из воинского учета.

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