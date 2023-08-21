Пять категорий. Кого призывают принудительно с 1 сентября и кому надо стать на воинский учет — что-то изменилось 21 августа, 10:32 Мобилизация: кого из мужчин могут призвать, какие надо специальности и будут ли изменения с 1 сентября (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все военнообязанные могут быть мобилизованы для защиты Украины. Повестки работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручают на улицах всем. Рассказываем, как проходит мобилизация с 1 сентября, и будут ли изменения.

Всеобщую мобилизацию и военное положение продлили в Украине до 15 ноября 2023 года законами № 9533 и № 9532. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны стоять на воинском учете по закону.



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ТЦК по секретным мобилизационным планам осуществляет мобилизацию через оповещение военнообязанных. ТЦК создают мобилизационный резерв, и собирают и обновляют данные обо всех мужчинах по месту жительства.

По закону, все мужчины после получения повестки должны явиться по указанному адресу в указанное время в ТЦК для уточнения данных, прохождения ВВК или мобилизации — в зависимости от того, какую повестку они получают. Однако есть категории мужчин, которые обязаны явиться в ТЦК без повестки.

Кого мобилизуют в первую очередь с 1 сентября

Как рассказала Суспільному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, уполномоченные лица ТЦК вручают на улицах повестки об уточнении данных — для того, чтобы мужчины появиться в ТЦК и предоставили о себе актуальную информацию. Такие повестки преимущественно будут вручаться двум категориям мужчин, среди которых также больше всего тех, кто не стал на воинский учет во время военного положения.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

После уточнения данных необходимо пройти медицинский осмотр на ВВК, где будет установлена степень пригодности к военной службе.

Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного ТЦК полковник Александр Тищенко, повестка об уточнении данных — это не всегда значит мобилизация.

«Если бы мужчины это делали заблаговременно и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей впустую», — подчеркнул начальник ТЦК.

Сейчас в армии нужны все специальности, и не только штурмовики на фронт — в частях хватает запросов на должности в штабах.

Мобилизовать в Украине могут следующие категории мужчин:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывников от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу могут только добровольно подписать контракт с ВСУ — мобилизовать принудительно их никто не может;

снятых с воинского учета;

исключенных с воинского учета мужчин, если ВВК признает их годными или ограниченно годными по состоянию здоровья и если они не совершили тяжкое преступление, при котором мобилизация запрещена.

Какие есть виды повестки и кому их вручают на улице

С осени 2022 года в закон Украины о воинской обязанности и военной службе добавили статью 18−1, которая запрещает проведение призыва во время военного положения. Поэтому, призывники от 18 до 27 лет не мобилизуются, а повестка на срочную службу не выдается. Так, в сентябре военнообязанные могут получить три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение.

На улице могут вручить повестку об уточнении данных. Отправлять на ВВК без уточнения наличия отсрочки от мобилизации запрещено. Мобилизационное распоряжение вручается мужчинам, которых ВВК признал годными или ограниченно годными к службе.

Несогласие и обжалование результата ВВК не освобождает от выполнения законов. Мужчины, которые получили мобилизационное распоряжение, направляются в учебные центры, а там, при необходимости, с ними работают местные врачи.

Три категории — какие мужчины идут в ТЦК без повестки

Во время военного положения было приняло Положение КМУ № 1487, которым утвержден Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Оно регулирует вопросы учета, права и обязанности представителей ТЦК и мужчин и женщин.

По пункту 21 Порядка, на воинский учет в Украине становятся:

призывники в возрасте от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) и пребывают до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, пока не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

женщины по собственному желанию, если имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, перечень которых утвержден Минобороны, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Порядок учета предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты обязаны лично в семидневный срок сообщить о любых изменениях соответствующим органам, где они находятся на воинском учете. К учетным данным относится вся контактная информация, данные о семье, близких родственниках, изменения в здоровье, которые могут означать отсрочку от мобилизации, место фактического проживания, изменение семейного положения, смерть.

Отдельно предусмотрено, что после смены места жительства мужчины в течение семи дней должны явиться в ТЦК по месту жительства для постановки на воинский учет. Для постановки на воинский учет не нужна повестка — для этого мужчина сам должен явиться в ТЦК по месту жительства.

Обновление данных обязательно, однако максимально допустимый положением срок, когда человек должен обновить данные — до пяти лет.

Таким образом, в ТЦК без повестки с 1 сентября обязаны явиться следующие категории мужчин:

все ВПЛ от 18 до 60 лет, которые не стали на воинский учет;

все мужчины от 18 до 60 лет, которые сменили место жительства и не стали на учет;

все военнообязанные и резервисты, которые не обновляли данные более пяти лет;

мужчины с 18 до 27 лет, которые не стали на воинский учет призывников;

мужчины от 18 до 60 лет, которых должны были зачислить в запас, но они не стали на воинский учет;

За нарушение воинского учета предусматривается административная и уголовная ответственность по статьям 210 и 210−1 КУоАП и статье 337 Уголовного кодекса.

