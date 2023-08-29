Мобилизация запрещена. Кто из мужчин имеет отсрочку с 1 сентября — будут ли изменения 29 августа, 17:38 Мобилизация: на кого действует отсрочка во время военного положения и кого еще хотят запретить призывать (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если у них нет права на отсрочку от мобилизации. Рассказываем, какой еще одной категории мужчин могут предоставить отсрочку от мобилизации.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 15 ноября 2023 года, работники ТЦК вручают повестки всем военнообязанным. В Украине мобилизовать могут военнообязанных, пригодных по состоянию здоровья к выполнению обязанностей, и если они не имеют права на отсрочку.

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Отсрочка предусмотрена некоторым категориям мужчин и женщин, которая гарантируется 23 статьей закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Подтверждают отсрочку в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Законопроект № 9631 предлагает ввести отсрочку от мобилизации для еще одной категории мужчин — адвокатов.

Кто из адвокатов может получить отсрочку

Авторы законопроекта не предлагают предоставлять отсрочку всем военнообязанным с адвокатским удостоверением — проектом предусмотрены две категории адвокатов, которым предлагают предоставить право не мобилизоваться:

адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности не менее десяти лет;

включены в Реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную юридическую помощь

Абзац с такими условиями предлагают добавить в статью 23 закона Украины о мобилизационной подготовке.

Отсрочка от мобилизации — кого точно не призывают

Решение о пригодности к военной службе принимает ВВК — без прохождения врачей мобилизация считается незаконной. Однако, есть заболевания, которые подтверждаются имеющимися документами, когда мужчин запрещено мобилизовать. Это:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания ( Гепатит, СПИД);

Гепатит, СПИД); больные психическими расстройствами, болезнью Дауна, шизофренией;

состояние сразу после операции;

если установлены металлофиксаторы и другие эндопротезы после операции.

Беременные женщины, даже, если они имеют военную специальность, находятся в запасе или пришли добровольно, не подлежат мобилизации.

Отсрочка — как и кому гарантируется

Отсрочку от мобилизации гарантирует закон, если есть основания, предусмотренные им. Работники ТЦК только должны подтвердить это право на отсрочку, когда им предоставят документы о существовании оснований.

Отсрочка предоставляется мужчинам и военнообязанным женщинам на следующих основаниях:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

для получения образования и для занятия наукой и преподаванием;

забронированным работникам;

из-за профессиональной деятельности;

Больше всего оснований для отсрочки — по семейным обстоятельствам. В целом законодательство предусматривает следующие основания для отсрочки:

Для получения образования, для занятия наукой и преподавания

Соискатели профессионального ( профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

Из-за бронирования

Забронированные на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины за:

органами государственной власти;

другими государственными органами;

органами местного самоуправления;

а также за предприятиями, учреждениями и организациями;

По состоянию здоровья

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); беременные женщины;

По семейным обстоятельствам

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать; опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужа ( жену), который ( которая) проходит военную службу;

детей) и мужа жену), который которая) проходит военную службу; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

1) военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

2) работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

3) лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

4) людей, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии

По профессии

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.