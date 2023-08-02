Вступительная кампания 2023 года. Как влияет воинский учет и мобилизация на поступление студентов — есть ли изменения в Украине 2 августа, 13:49 Поступление 2023: какие военно-учетные документы кто подает в приемную и рекомендации МОН (Фото:pexels.com/@max-fischer)

При поступлении в ВУЗы в Украине абитуриенты мужчины подавали копии военно-учетных документов в приемные комиссии еще до 2014 года. Сейчас украинцы взволнованы новым Порядком воинского учета с 2023 года и существует много спекуляций относительно того, надо ли подавать военно-учетный документ, и каким он должен быть.

В Украине с 5 января 2023 года действует новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением КМУ № 1847. Однако в Порядке не меняли порядок насчет высших учебных заведений, который существовал еще до начала полномасштабного вторжения РФ и до временной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Порядок предоставления военно-учетных документов в приемные комиссии и учет мужчин в ВУЗах также предусматривает выдачу справок об обучении в заведении, которые гарантируют отсрочку.

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В Сети происходит спекуляция на теме поступления и подачи документов и о наличии учетных документов у абитуриентов, которой пользуется российская пропаганда. Однако, Министерство образования и науки предоставило Письма-разъяснения по вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2023 году. В частности, разъяснение № 1/10331−23 от 13 июля 2023 года объясняет, на что надо обращать внимание вступительным комиссиям и куда обращаться в случае возникновения проблем.

Спекуляция происходит из-за необходимости устанавливать порядок и сроки представления военно-учетных документов, указанных в пункте 2 раздела XV Приказа МОН № 276 о соответствии действий согласно пункту 34 Порядка.

Кто считается призывником, военнообязанным или резервистом

Согласно пункту 20 Порядка воинский учет ведется на основании данных паспорта гражданина Украины и военно-учетных документов. Военно-учетными документами являются:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов — военный билет.

Определение принадлежности поступающих к категориям призывников, военнообязанных или резервистов устанавливается Законом Украины О воинской обязанности и военной службе.

По воинской обязанности граждане Украины делятся на следующие категории:

допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты — лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.

Какие реальные проблемы происходят с учетными документами

Обязанностями территориальных центров комплектования является ведение воинского учета, выдача военно-учетных документов и проведение мобилизации согласно мобилизационным планам.

«В указанных условиях отдельные районные ТЦК выдают справки об охвате военным учетом граждан с указанием дат отсрочки оформления установленных военно-учетных документов, что может считаться подтверждением факта пребывания поступающих на воинском учете. Не единичны случаи оформления военно-учетных документов в разные годы или в разных ТЦК на отличных между собой бланках», — сообщает МОН.

Кроме того, некоторые поступающие предоставляют военные билеты с отметками о снятии или исключении с воинского учета, предоставляют как военно-учетные документы документы, которые к ним не относятся (справки с места работы, медицинские, консульские справки и т. д. ).

Также, поступающие, которые изменили место жительства (регистрации), не становятся на воинский учет и предоставляют военно-учетные документы с отметками об учете по предыдущему месту жительства (регистрации). ВПЛ предоставляют военно-учетные документы с отметками о воинском учете на ВОТ или территориях где ведутся или велись бои, а не по месту фактического их проживания (регистрации).

Поступающие в возрасте старше 27 лет, предоставляют удостоверение о приписке к призывному участку, а не военные билеты или удостоверение военнообязанного.

Военно-учетные документы — что делать представителям ВУЗ

В министерстве предоставили перечень рекомендаций, как решать указанные проблемы:

1. Акцентировать деятельность приемных комиссий учебных заведений на работу по установлению наличия военно-учетного документа, а не на определение его действительности, правомерности или легитимности.

«Учесть, что к военно-учетным документам не относятся любые документы, выданные не ТЦК (медицинские комиссии, зарубежные дипломатические учреждения Украины, государственные органы, предприятия, учреждения, организации и т. д. ). Военно-учетные документы или справки о (пребывании на воинском учете граждан выдаются исключительно ТЦК», — уточнили в министерстве.

2. Факт пребывания на воинском учете поступающих по военно-учетным документам возможно установить в случае выполнения хотя бы одного из следующих условий:

наличия отметок о приписке к призывному участку, пребывания на воинском учете по месту жительства ( регистрации), исключения с воинского учета по возрасту или по состоянию здоровья;

регистрации), исключения с воинского учета по возрасту или по состоянию здоровья; расположение места жительства ( регистраций) поступающего на территории ответственности районного ТЦК;

регистраций) поступающего на территории ответственности районного ТЦК; ответы на запрос ( обращение) учебного заведения в соответствующий районный ТЦК о подтверждении пребывания поступающего на воинском учете.

3. Объединение территории ответственности ТЦК на несколько районов, изменение названий или переименование населенных пунктов, объединение административно-территориальных единиц в новые, что не отражено в военно-учетных документах, не считать основанием для отказа в зачислении на обучение.

4. Обращать внимание на возраст поступающих, которые предоставляют удостоверение о приписке к призывному участку. Поступающие в возрасте старше 27 лет на день начала вступительной кампании являются военнообязанными и должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного. Поступающие 2007 года рождения и поступающие младшего возраста не должны предоставлять военно-учетные документы.

5. В случае принятия решений о зачислении на обучение в условиях невозможности представления отдельными поступающими военно-учетных документов по объективным причинам (например, медицинская комиссия направила поступающего на дополнительное обследование и т. д. ), оформлять документальные обязательства поступающих подать указанные документы в сжатые и конкретные сроки сроком до двух месяцев.

6. В случае сомнений относительно фактов пребывания поступающих на воинском учете обращаться в соответствующие районные ТЦК.

7. В случае отказа соответствующего ТЦК в оформлении поступающему военно-учетного документа безотлагательно информировать Министерство образования и науки Украины для своевременного реагирования и информирования органов военного управления Вооруженных Сил Украины, которым подчинены районные ТЦК.

Мобилизуют ли мужчин от 25 до 27 лет

В Верховной Раде приняли законопроект № 9281, однако Президент Украины его еще не подписал, и он не вступил в действие. Он предусматривает сокращение возраста призывников с 18−27 лет до 18−25 лет, что увеличит количество военнообязанных.

На момент вступительной кампании мужчины от 25 до 27 лет считаются призывниками и не могут быть мобилизованными. В случае подписания документа после их приема на обучение они уже будут иметь право на отсрочку от мобилизации, однако им надо будет заменить приснение на военный билет в ТЦК по месту жительства и предоставить его копию в ВУЗ.