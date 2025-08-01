Семь категорий. Кто подлежит мобилизации с 1 августа и где могут служить после призыва

Мобилизация с 1 августа: кого призывают через ТЦК (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются в августе и продлены еще на 90 дней с 7 августа. Во время всеобщей мобилизации проводится пополнение Сил Обороны Украины военнослужащими для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Как проводится мобилизация и кто подлежит призыву — указано в законах Украины.

Военную службу в Украине можно проходить по призыву или по контракту. Во время общей мобилизации проводится призыв военнообязанных и резервистов по мобилизации, а также люди могут заключить контракт на службу. Кто подлежит мобилизации, указано в Постановлении КМУ 560 О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Общие требования, которые можно встретить в законодательстве, предусматривают, что мобилизации подлежат пригодные по состоянию здоровья к исполнению обязанностей, не имеющие отсрочки или не воспользовавшиеся ею граждане Украины. С 1 августа 2025 года в Украине не предусмотрено изменений в определенных Постановлением категориях.

Мобилизация — кто подлежит призыву в августе

На военную службу во время мобилизации, на особый период призываются граждане Украины, которые уже не являются призывниками. К этим категориям относятся:

военнообязанные, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации или решили не воспользоваться правом на отсрочку в ТЦК;

резервисты, пригодные к выполнению обязанностей на военной службе по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку или не воспользовались ею;

граждане, уволенные с военной службы в связи с применением запрета, предусмотренного частью 3 или 4 статьи 1 Закона Украины Об очищении власти: должности, в отношении которых осуществляется очищение власти ( люстрация). Такие лица, призванные на военную службу по мобилизации, назначаются на военные должности, кроме должностей, в отношении которых осуществляются мероприятия по очищению власти;

люстрация). Такие лица, призванные на военную службу по мобилизации, назначаются на военные должности, кроме должностей, в отношении которых осуществляются мероприятия по очищению власти; лица, которые ранее были осуждены к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, тяжкого преступления, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины;

лица, которые ранее были осуждены к лишению свободы за особо тяжкое преступление, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Такие лица призываются на военную службу по мобилизации по решению Генштаба ВСУ, соответствующих подразделений разведывательных органов, ЦУ или РО СБУ;

осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или осужденных за совершение уголовных преступлений, предусмотренных абзацем 5 пункта 4 Постановления КМУ 560;

подозреваемые или обвиняемые лица, которые во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержатся под стражей, кроме тех, которые подозреваются в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 115, 146−147, 152−156, 186, 187, 189, 255, 255−1, 257, 258−262, 305−321, 330, 335−337, 401−414, 426−433, 436, 437−442 Уголовного кодекса Украины. Указанные лица, в отношении которых отменена мера пресечения в виде содержания под стражей, должны безотлагательно, но не позднее 48 часов со дня объявления постановления об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, явиться в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки по задекларированному/зарегистрированному месту жительства;

Мобилизация в Украине — где будут служить после призыва

Призыв по мобилизации происходит для пополнения потерь, доукомплектования подразделений Сил Обороны Украины и формирования резерва.

После мобилизации отправляются служить в подразделения, где необходимо комплектование/доукомплектование в:

соединения;

воинские части;

учреждения, организации;

высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений, учебных частей ( центров) ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

центров) ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований; правоохранительные органы специального назначения с правоохранительными функциями.

Место службы определяется по состоянию здоровья, которое устанавливается по результатам ВВК, прохождения БЗВП перед службой и потребностями Сил Обороны на тот момент.