Оккупанты могут бросить на фронт около 10 тысяч жителей Мариуполя — мэр

27 сентября, 17:58
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Коллаборанты в городе уже наспех документы, чтобы в октябре «начать отправлять первые эшелоны пушечного мяса на фронт» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Коллаборанты в городе уже наспех документы, чтобы в октябре «начать отправлять первые эшелоны пушечного мяса на фронт» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне могут принудительно «мобилизовать» во временно оккупированном Мариуполе более 10 тысяч местных жителей.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко во время брифинга.

«Если говорить о количестве людей — сколько там может попасть в ряды так называемого войска РФ, или так называемой „ДНР“, то это более 10 тысяч мужчин», — сказал мэр.

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Он отметил, что из оккупированного города все сложнее выехать, а люди, которые остаются непосредственно в Мариуполе, находятся в опасности.

«Они направят этих людей по мобилизации на фронт, и будут использовать их как мясо. К сожалению, это так уж происходит», — сказал Бойченко.

Горсовет Мариуполя в Telegram также сообщает, что коллаборанты в городе уже наспех готовят документы, чтобы в октябре «начать отправлять первые эшелоны пушечного мяса на фронт».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты начали мобилизовывать людей, а местным жителям поступают сообщения с просьбой «явиться в военкомат».

https://www.youtube.com/embed/Npyejh-75sE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Мобилизация Войска РФ

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