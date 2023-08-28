У нас нет необходимости объявлять новую волну мобилизации по увеличению численности — Резников 28 августа, 20:38 Министр добавил, что Украина несет потери, но они «кратно меньше потерь россиян» (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в понедельник, 28 августа, сообщил, что сейчас нет необходимости объявлять новую волну мобилизации по увеличению численности.

Во время брифинга Резников сообщил, что тот план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой еще не выполнен.

«Это означает, что у нас нет сегодня необходимости оглашать новую мобилизацию по увеличению численности», — сказал Резников.

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Министр добавил, что Украина несет потери, но они «кратно меньше потерь россиян», но есть погибшие и раненые, поэтому нужно восполнять потери.

«Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация и нужно увеличивать — нет, такого нет», — сказал он.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине происходят абсолютно плановые мобилизационные мероприятия.

По его словам, в Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет.