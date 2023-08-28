У нас нет необходимости объявлять новую волну мобилизации по увеличению численности — Резников

28 августа, 20:38
Поделиться:
Министр добавил, что Украина несет потери, но они «кратно меньше потерь россиян» (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр добавил, что Украина несет потери, но они «кратно меньше потерь россиян» (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в понедельник, 28 августа, сообщил, что сейчас нет необходимости объявлять новую волну мобилизации по увеличению численности.

Во время брифинга Резников сообщил, что тот план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой еще не выполнен.

«Это означает, что у нас нет сегодня необходимости оглашать новую мобилизацию по увеличению численности», — сказал Резников.

Видео дня

Читайте также:

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw) «Ко мне обратились военные». Зеленский прокомментировал возможность будущего усиления мобилизации

Министр добавил, что Украина несет потери, но они «кратно меньше потерь россиян», но есть погибшие и раненые, поэтому нужно восполнять потери.

«Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация и нужно увеличивать — нет, такого нет», — сказал он.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине происходят абсолютно плановые мобилизационные мероприятия.

По его словам, в Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Мобилизация Алексей Резников Общая мобилизация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X