Во время военного положения. При каких условиях и когда начнется мобилизация мужчин призывного возраста в Украине

3 апреля, 13:22
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Военные срочные службы могут освободить и мобилизовать заново в Украине (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Военные срочные службы могут освободить и мобилизовать заново в Украине (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022, но призывать мужчин от 18 до 27 лет запрещено. Депутаты предлагают уволить действующих срочников и мобилизовать их заново для контрнаступления

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Призывники 2020−2021 годов в 2022—2023 годах проходят службу сверхсрочно. Уволиться с военной службы они не могут, хотя новые призывы запрещено проводить статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

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Военнослужащие срочной службы получают самую низкую зарплату, определенную тарифами и должностным окладом, которая может не достигать 1 тысяч гривен, что также снижает мотивацию.

Поэтому коллектив авторов предложил внести поправки в Закон о воинской обязанности и военной службе, законопроект № 9140 предусматривает увольнение военнослужащих срочной службы и призыв их по мобилизации.

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«Государство задекларировало, что на период военного положения приоритет отдается контрактной службе и службе по призыву во время мобилизации, на особый период, поскольку военнослужащие такого вида службы непосредственно задействованы в отпоре вооруженной агрессии», ― подчеркивают авторы.

Государство не может задействовать срочники в районах проведения боевых действий. В то же время такие лица не подлежат мобилизации (даже по собственному желанию), поскольку уже проходят военную службу.

«Контракт может быть заключен, но он заключается добровольно, и многие срочники не желают заключать многолетний контракт, ожидая относительно быстрого окончания боевых действий», ― отмечают они.

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Кто будет уволен со срочной службы в 2023 году

По их собственным заявлениям планируют уволить со срочной военной службы не позднее пятого дня со дня вступления в силу предложенного законопроекта военнослужащих, которые проходят срочную военную службу во время действия военного положения в Украине и у которых до вступления в силу законопроекта уже истек установленный законом срок срочной военной службы.

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Кто будет мобилизован после срочной службы

Военнообязанные, уволенные со срочной службы в течение 5 дней со дня увольнения обязаны прибыть в соответствующий ТЦК для взятия на военный учет, решение вопроса о призыве на военную службу во время мобилизации, на особый период, принятие на военную службу по контракту, увольнение в запас или в отставку по основаниям и в порядке определенных законом.

Таким образом, те, кто не воспользуется правом на отсрочку снова могут быть мобилизованными на общих основаниях.

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По мнению нардепов, если такой закон принять, государство не потеряет подготовленных молодых бойцов, которых сможет задействовать в ожидаемом контрнаступлении.

Кто имеет право на отсрочку в Украине

В статье 23 Закона указаны все обстоятельства, при которых 6 категорий мужчин получают отсрочку от мобилизации в Украине в 2023 году. Не мобилизуют во время войны украинцев по следующим категориям:

  • для обучения;
  • для преподавания или занятия наукой;
  • за профессиональной деятельностью;
  • по семейным обстоятельствам;
  • по состоянию здоровья;
  • из-за бронирования на работе;
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Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Демобилизация Война России против Украины

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