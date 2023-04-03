Во время военного положения. При каких условиях и когда начнется мобилизация мужчин призывного возраста в Украине 3 апреля, 13:22 Военные срочные службы могут освободить и мобилизовать заново в Украине (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022, но призывать мужчин от 18 до 27 лет запрещено. Депутаты предлагают уволить действующих срочников и мобилизовать их заново для контрнаступления

Призывники 2020−2021 годов в 2022—2023 годах проходят службу сверхсрочно. Уволиться с военной службы они не могут, хотя новые призывы запрещено проводить статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

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Военнослужащие срочной службы получают самую низкую зарплату, определенную тарифами и должностным окладом, которая может не достигать 1 тысяч гривен, что также снижает мотивацию.

Поэтому коллектив авторов предложил внести поправки в Закон о воинской обязанности и военной службе, законопроект № 9140 предусматривает увольнение военнослужащих срочной службы и призыв их по мобилизации.

«Государство задекларировало, что на период военного положения приоритет отдается контрактной службе и службе по призыву во время мобилизации, на особый период, поскольку военнослужащие такого вида службы непосредственно задействованы в отпоре вооруженной агрессии», ― подчеркивают авторы.

Государство не может задействовать срочники в районах проведения боевых действий. В то же время такие лица не подлежат мобилизации (даже по собственному желанию), поскольку уже проходят военную службу.

«Контракт может быть заключен, но он заключается добровольно, и многие срочники не желают заключать многолетний контракт, ожидая относительно быстрого окончания боевых действий», ― отмечают они.

Кто будет уволен со срочной службы в 2023 году

По их собственным заявлениям планируют уволить со срочной военной службы не позднее пятого дня со дня вступления в силу предложенного законопроекта военнослужащих, которые проходят срочную военную службу во время действия военного положения в Украине и у которых до вступления в силу законопроекта уже истек установленный законом срок срочной военной службы.

Кто будет мобилизован после срочной службы

Военнообязанные, уволенные со срочной службы в течение 5 дней со дня увольнения обязаны прибыть в соответствующий ТЦК для взятия на военный учет, решение вопроса о призыве на военную службу во время мобилизации, на особый период, принятие на военную службу по контракту, увольнение в запас или в отставку по основаниям и в порядке определенных законом.

Таким образом, те, кто не воспользуется правом на отсрочку снова могут быть мобилизованными на общих основаниях.

По мнению нардепов, если такой закон принять, государство не потеряет подготовленных молодых бойцов, которых сможет задействовать в ожидаемом контрнаступлении.

Кто имеет право на отсрочку в Украине

В статье 23 Закона указаны все обстоятельства, при которых 6 категорий мужчин получают отсрочку от мобилизации в Украине в 2023 году. Не мобилизуют во время войны украинцев по следующим категориям:

для обучения;

для преподавания или занятия наукой;

за профессиональной деятельностью;

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

из-за бронирования на работе;