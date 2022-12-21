Если не проходили срочную службу. Призывают ли мужчин до 27 лет во время мобилизации 21 декабря, 08:18 Мобилизация в Украине — призывают ли мужчин к 27 годам (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация в Украине проходит с 24 февраля. Владимир Зеленский отменил весенний и осенний призыв на срочную службу. Рассказываем, могут ли мобилизовать мужчин в возрасте призывников.

Как сообщает адвокат Марина Бекало, вопросы призыва на срочную военную службу и военную службу во время мобилизации регулируются отдельными нормами законодательства, поэтому мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет могут несмотря на отмену осеннего призыва на срочную службу.

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По статье 15 Закона Украины о воинской обязанности и военной службе, призывной возраст на военную срочную службу от 18 до 27 лет, но по Указу Президента Украины мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет.

«То есть, на сегодняшний день, призыв на срочную службу ребят с 18 до 27 лет отменен. Однако это не касается призыва на военную службу во время мобилизации. Ведь на сегодняшний день действует правовой режим военного времени и объявлена мобилизация согласно Указам Президента от 24.02.2022 года, который продолжается каждые 90 дней. То есть, мобилизация объявлена среди резервистов и военнообязанных мужчин призывного возраста Указом Президента №69/2022.», ― говорит адвокат.

Призывной возраст на военную службу начинается с 18 лет согласно статье 15 Закона О воинской обязанности и военной службе, а предельный призывной возраст из числа лиц: рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава составляет до 60 лет по статье 22 Закона о воинской обязанности и военной службе.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации всех мужчин от 18-60 лет считают военнообязанными.

Тех, кто не проходил срочной службы (военной кафедры), тоже призывают во время мобилизации, если они прошли ВЛК и были признаны годными к службе и не имеют других оснований для отсрочки. Перед отправкой на фронт они проходят первичную боевую подготовку, их распределяют по военным частям, назначают военную специальность, звание рядового состава.

Кому предлагают подписать контракт на военную службу

Согласно пункту 254 Положения о прохождении военной службы в ВСУ, военнослужащие военной службы по призыву, военнообязанные и резервисты, имеющие воинские звания сержантского, старшинского или офицерского состава и соответствующую подготовку и опыт прохождения службы, принимаются в особый период на военную службу за контрактом в случаях, определенных статьей 20 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, для комплектования должностей по основной или родственной специальности, без учета соответствия существующего воинского звания воинскому званию, предусмотренному штатом.

«То есть, на период мобилизации, контракт подписывается с военнослужащими, имеющими воинские звания, резервистами и военнообязанными, имеющими соответствующий боевой опыт и подготовку. А уже за счет мобилизованных лиц, не имеющих опыта, доукомплектовывается ВСУ, они сначала проходят боевую подготовку в учебных центрах, после чего распределяются по военным частям и направляются в соответствующие районы проведения боевых действий», - резюмировала Марина Бекало.