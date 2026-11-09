Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации до 55 лет

Вопрос снижения предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет требует комплексного подхода с учетом ситуации в сфере безопасности и потребностей Сил обороны.

Об этом говорится в ответе премьер-министра Украины Сергея Корецкого на электронную петицию № 41/010398−26эп, которая собрала более 25 тысяч подписей.

Петицию зарегистрировала Наталья Борсук 27 июля 2026 года. К 19 октября её поддержали необходимые 25 тысяч граждан, после чего она поступила на рассмотрение правительства.

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Автор петиции предлагает внести в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие снижение с 60 до 55 лет предельного возраста пребывания на военной службе во время военного положения для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Также она призывает снизить до 55 лет предельный возраст мобилизации.

В ответе премьер отметил, что действующее законодательство устанавливает предельный возраст пребывания на военной службе в период чрезвычайного положения на уровне 60 лет, а для высшего офицерского состава — 65 лет. Предельный возраст пребывания в запасе для соответствующих категорий военнообязанных также составляет 60 лет.

По словам Корецкого, вопрос о возможном снижении этих возрастных ограничений требует оценки с учетом ситуации с безопасностью в Украине и потребностей сил обороны.

В то же время Министерство обороны уже разрабатывает законодательные изменения, касающиеся прохождения военной службы в период военного положения. В частности, речь идет об уточнении сроков службы и оснований для увольнения с неё.

В ходе подготовки этих изменений предложения, изложенные в петиции, обещают рассмотреть дополнительно.

В августе заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что планов по снижению верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет пока нет. По его словам, в ОП поддерживают четкий срок службы и контрактную армию.