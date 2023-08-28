Дополнительная мобилизация. Какие повестки вручают с 1 сентября и как их правильно заполнять — можно ли вручать на улице 28 августа, 14:21 Усиленная мобилизация: какие повестки вручают, кто и как их заполняет и когда можно выдавать на улице (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Украине всеобщая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года. В Правительстве объявили, что осенью ожидается усиление мобилизации и дополнительные мобилизационные мероприятия. Все мужчин от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку. Рассказываем, какие виды повесток вручают, что там указывается, кто и где может вручать.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Согласно секретным мобилизационным планам территориальные центры комплектования осуществляют оповещение военнообязанных и мобилизуют их. Оповещение осуществляется путем вручения повестки, которую подписывает начальник ТЦК. В Украине не урегулировано много норм о вручении повестки, поэтому уполномоченные лица вручают их на улице, на блокпостах, в ТРЦ или на остановках.

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Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, с осени ожидаются дополнительные мобилизационные мероприятия в рамках мобилизационных планов, принятых с 24 февраля 2022 года.

Дополнительная мобилизация с 1 сентября

«Мобилизация происходит спокойно и объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил, никогда не пересекали эту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач», — утверждает секретарь СНБО.

Он напомнил, что всеобщая мобилизация длится более 18 месяцев, с тех пор как была провозглашена 24 февраля 2022 года.

«У нас мобилизация не прекращалась ни одного дня, но она происходит с учетом необходимости ребят и девушек, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач. Мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, шума не надо поднимать, потому что все идет по плану, который есть на сегодня», — отметил он.

Повестки — какие виды вручают с 1 сентября

Глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток. С осени 2022 года в закон Украины о Воинской обязанности и военной службе добавили статью 18−1, которая запрещает проведение призыва во время военного положения. Поэтому, призывники от 18 до 27 лет не мобилизуются, а повестка на срочную службу не выдается.

Так, в сентябре военнообязанные могут получить три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение.

На улице могут вручить повестку об уточнении данных. Отправлять на ВВК без уточнения наличия отсрочки от мобилизации запрещено. Мобилизационное распоряжение вручается мужчинам, которых ВВК признал годными или ограниченно годными к службе.

Несогласие и обжалование результата ВЛК не освобождает от выполнения законов. Мужчины, которые получили мобилизационное распоряжение, направляются в учебные центры, а там, при необходимости, с ними работают местные врачи.

Повестка — как заполняется, что указывается

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает отрывную часть с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным — законодательство, измененное с 5 января 2023 года, предусматривает, что вручение повесток происходит под личную подпись военнообязанных по месту жительства (пункт 32 Постановления).

Военнообязанному вручают заполненную повестку. Там должно быть указано:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

номер повестки;

дата рождения военнообязанного;

адрес военнообязанного;

номер и дата распоряжения;

дата, время и адрес места, куда надо явиться;

уточнения относительно документов или вещей которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК;

дата вручения повестки;

Закон предусматривает, что руководитель ТЦК подписывает повестку и ставит штамп ТЦК. Законодательство ставит под сомнение пустые незаполненные документы, подписанные руководителем организации или учреждения.

Юрист Виктория Тютюнникова в эфире ICTV отметила, что подписанную начальником ТЦК повестку могут заполнять на месте. Но это делается в двух случаях:

если это делается в присутствии глава ТЦК, от имени которого вручается повестка;

если глава ТЦК делает это лично.

«Повестка должна быть подписана руководителем соответствующего территориального центра. Обязательно подпись. Одной печати мало», — объясняет Гуренко.

В законодательство не внесли четкие места где можно и нельзя вручать повестки, а также, не указали кто заполняет повестку. Однако, в полномочия работников ТЦК не входит заполнение повесток. Поэтому заполнение и вручение повестки на улице кем-то кроме начальника ТЦК в судебной практике оценивается по-разному в зависимости от обстоятельств.

Кто вручает повестки с 1 сентября в Украине

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица. Вручать повестки могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК; руководители учебных заведений в случае распоряжения с ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.

Перед проверкой документов на улице у лица, граждане Украины имеют право узнать есть ли у лиц документы, которые уполномочивают их на проверку — служебные удостоверения, которые доказывают их место работы и приказ начальника ТЦК о вручении повесток в оригинале с фамилиями этих лиц.

Работники ТЦК имеют право проверять документы у мужчин — если комендант издал приказ об этом с указанными фамилиями этих самых работников ТЦК.

Военные, которые не работают в ТЦК, Нацгвардия, Нацполиция и другие Силы обороны не уполномочены вручать повестки.

Кому вручают повестки с 1 сентября

Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин. Это касается тех, кто больше всего избегает воинского учета — те, кто еще не получил повестку с 24 февраля 2022 года и мужчины ВПО.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

Начальник харьковского областного ТЦК Владимир Аррап заявил ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

«Мы руководствуемся Конституцией Украины, где в ст. 65 прописано, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина. Законом Украины О воинской обязанности и военной службе и еще рядом нормативно-правовых актов», — пояснил военный.

Повестку на улице могут получить любой из мужчин от 18 до 60 лет:

мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК и без него;

исключенные и снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены по тяжкому преступлению;

военнослужащие, которые уже проходят действительную службу в Силах Обороны;