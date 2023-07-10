Актуализация данных. Кому из мужчин могут выдать повестку в ТЦК повторно в Украине 10 июля, 16:06 Всеобщая мобилизация: повестки повторно — кто и когда получает и надо ли идти за ними в ТЦК (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчин мобилизуют для борьбы с российской агрессией в Украине. Есть добровольцы и есть те, кого призывают принудительно. Рассказываем, как территориальные центры комплектования вручают повестки и почему некоторых вызывают в ТЦК повторно.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года. Это означает, что все ресурсы должны направляться для обороны страны, а ТЦК в соответствии с секретными мобилизационными планами осуществляют доукомплектование Сил Обороны и восстановление потерь в подразделениях.

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Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, на второй год полномасштабной войны и всеобщей мобилизации добровольцев в ТЦК не большинство. Уполномоченные работники ТЦК выдают повестки всем мужчинам, чтобы выполнять мобилизационные планы.

Почему повестки вручают мужчинам с отсрочкой и инвалидностью

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой», — пояснил он.

Повестки могут получать все мужчины любого возраста и внешности, если они похожи на военнообязанных — от 18 до 60 лет. В ТЦК сообщают, что сейчас на фронт нужны все специалисты от обычной пехоты до узких экспертов.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры», — объясняет он.

Как сообщает канал Киев 24, уполномоченные представители ТЦК ежедневно выходят в патруль для вручения повесток. Первоначально проверяют, стоит ли лицо на воинском учете, затем, есть ли у мужчины отсрочка или бронирование.

«Стали ли они на воинский учет, если не стали, то почему. Если у человека есть письмо бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку», — пояснил представитель Черниговского ТЦК.

Повторное вручение повестки — кому надо идти в ТЦК

Весной в Украине внесли изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по вручению повесток. Теперь, ТЦК могут вручать повестки мужчинам независимо от места воинского учета в тех районах или областях, где они остановили этих мужчин.

Повестку в ТЦК в Украине нельзя обжаловать в суде, факт надлежащего вручения означает, что военнообязанный должен явиться в указанное время в указанное место.

Если человек уже приходил в ТЦК и уточнил свои данные, они заносятся в электронную базу данных, а человек может получить документ об отсрочке от мобилизации.

Бывают случаи, когда мужчин после уточнения данных и ВВК не мобилизовали сразу. Если такой человек нужен на фронте, то получит мобилизационное распоряжение.

Кроме того, Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрено, что мужчины лично в течение семи дней должны сообщать об изменении места жительства, смене работы, контактных данных, семейного положения и состояния здоровья. Раз в год подтверждать право на отсрочку.

Не все это делают, даже если имеют право на отсрочку. Поэтому, ТЦК сами проверяют, не изменились ли данные. Кроме того, те, кто проходил ВВК должны знать, что решение ВВК имеет силу в течение года, через год представители ТЦК могут выдать повестку на прохождение ВВК.

Мужчины, которых забронировали на работе становятся на спецучет в ТЦК, и работники имеют право проверять таких забронированных в соответствии с Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Снятые и исключенные с воинского учета мужчины могут быть возвращены на учет и мобилизованы, если их не запрещено мобилизовать и они признаны годными по решению ВВК.

Таким образом, повторные повестки могут получать мужчины которые:

не уточнили изменение учетных данных;

не уточняли учетные данные год и более времени;

проходили ВВК год и более назад;

имеют отсрочку — для актуального наличия обстоятельств;

забронированы на работе во время мобилизации;

признанные непригодными или снятые с воинского учета для уточнения оснований такого решения.

Какие виды повесток вручают в Украине и что они означают

Александр Тищенко объяснил, какие виды повесток выдают сейчас его подчиненные из ТЦК и что они означают:

повестка об уточнении данных;

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

мобилизационное распоряжение, или « боевая повестка».

Повестка об уточнении данных имеет целью собрать информацию о военнообязанных. Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о:

состав семьи;

состояние здоровья;

смену места работы;

смену места жительства;

контактные данные и т. д.

Повестка на военно-врачебную комиссию отправляет мужчину на медосмотр специальными врачами, которые признают его пригодность для мобилизации.

«Мобилизационное распоряжение, или так называемая „боевая повестка“, вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы», — подчеркнул полковник ВСУ.

Кто законно может вручать повестки

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом.

По словам юриста, повестки в Украине могут вручать:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения; руководители заведений образования.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.