Оповещение о мобилизации. Кому можно вручать повестки по закону и что в них указывают перед вручением

21 сентября, 13:12
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Мобилизация: порядок вручения повесток, кто уполномочен и кому можно вручать (Фото:Отдел связей с общественностью командования Объединенных Сил ВСУ)

Мобилизация: порядок вручения повесток, кто уполномочен и кому можно вручать (Фото:Отдел связей с общественностью командования Объединенных Сил ВСУ)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Всех мужчин от 18 до 60 лет считают военнообязанными и могут мобилизовать, если они пригодны по состоянию здоровья к выполнению задач. По распоряжению начальника ТЦК уполномоченные лица проводят оповещение, после чего мужчины и женщины могут быть мобилизованы, если не имеют отсрочки.

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Военное положение в Украине предусматривает, что все мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными и не могут покидать страну, а также могут быть мобилизованными для выполнения воинского долга. На основе Конституции и законов Украины после указа президента о всеобщей мобилизации территориальные центры комплектования проводят оповещение военнообязанных и мобилизацию.

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Начальник ТЦК издает распоряжение о вручении повесток для уполномоченных лиц. В Украине закон не указывает, можно ли вручать повестки на улице, поэтому уполномоченные лица вручают их адресно, на работе или в публичных местах.

Мобилизация — кому вручают повестки и кто имеет право на вручение

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица. Вручать повестки могут:

  • исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;
  • руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;
  • руководители учебных заведений в случае распоряжения с ТЦК;
  • уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.
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В законодательстве относительно вручения повесток допущена неоднозначность. В постановлении о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки указывается, что оповещение направлено на граждан Украины, то есть, повестку не запрещено вручать не военнообязанным — например, лицам, исключенным с воинского учета.

По правилам учета же, ТЦК и уполномоченные лица могут вручать повестки украинцам по видам воинской обязанности с 18 лет:

  • призывники — лица, приписанные к призывным участкам;
  • военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;
  • резервисты — лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.
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Повестку на улице могут получить любой из мужчин от 18 до 60 лет:

  • мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК и без него;
  • исключенные и снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;
  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению;
  • военнослужащие, которые уже проходят действительную службу в Силах Обороны, если в ТЦК проблемы с учетом тех, кого уже мобилизовали;

Повестка — как заполняется

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает отрывную часть с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным — законодательство, измененное с 5 января 2023 года, предусматривает, что вручение повесток происходит под личную подпись военнообязанных по месту жительства (пункт 32 Постановления).

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Военнообязанному вручают заполненную повестку. Там должно быть указано:

  • фамилия, имя и отчество военнообязанного;
  • номер повестки;
  • дата рождения военнообязанного;
  • адрес военнообязанного;
  • номер и дата распоряжения;
  • дата, время и адрес места, куда надо явиться;
  • уточнения относительно документов или вещей которые следует иметь с собой;
  • название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК;
  • дата вручения повестки;

Закон предусматривает, что руководитель ТЦК подписывает повестку и ставит штамп ТЦК. Законодательство ставит под сомнение пустые незаполненные документы, подписанные руководителем организации или учреждения.

Юрист Виктория Тютюнникова в эфире ICTV отметила, что подписанную начальником ТЦК повестку могут заполнять на месте. Но это делается в двух случаях:

  • если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка;
  • если председатель ТЦК делает это лично.
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«Повестка должна быть подписана руководителем соответствующего территориального центра. Обязательно подпись. Одной печати мало», — объясняет Гуренко.

В законодательство не внесли четкие места где можно и нельзя вручать повестки, а также, не указали кто заполняет повестку. Однако, в полномочия работников ТЦК не входит заполнение повесток. Юристы объясняют, что законом не предусмотрено, чтобы начальник ТЦК уполномочил подчиненных заполнять повестки, однако в случае судебного спора, такие ситуации в суде оценивают по-разному.

Порядок вручения повесток

В Украине согласно правилам учета по Постановлению № 1487 в 2023 году работодатели получили инструкции по проверке учетных документов у работников, их учета, взаимодействия с ТЦК и вручения повесток. Это было предусмотрено и предыдущими правилами, однако новые инструкции более подробные.

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Как сообщают NV юристы советники Asters Юна Потемкина и Антон Синцов, работодатель обязан вручить повестки работникам самостоятельно, но только в случае, если соответствующее распоряжение придет от начальника ТЦК.

В частности руководителю предусмотрен следующий алгоритм действий:

  • издать приказ (распоряжение) об оповещении работников, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и направить копию своего приказа (распоряжение) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;
  • вручить работникам повестки о явке по вызову в ТЦК;
  • письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа работников, которые временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке;
  • обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием своих работников в соответствующий ТЦК;

«Напомним, что указанный механизм оповещения призывников, военнообязанных и резервистов не является новым и пока не пользовался особой популярностью среди ТЦК. Однако обновление этого института в новом Порядке и его детализация могут свидетельствовать об определенном проявлении интереса к этому инструменту со стороны военных и о возможных перспективах его применения в будущем», — добавили юристы.

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Повестки вручаются во всех учреждениях и организациях всем призывникам, военнообязанным или резервистам. Работодатель ФЛП может самостоятельно решать, вести или не вести воинский учет, но, если он начал его вести, то придерживается всех правил учета и оповещения.

Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

В законодательстве Украины нигде не указано, что повестки можно вручать на улице и заполнять уже подписанные и проштампованные повестки. Однако, в ТЦК объясняют, что это означает, что такое вручение повесток не запрещено законом, поэтому осуществляют оповещение на блокпостах и во всех публичных местах в Украине.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины

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