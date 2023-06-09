Общая мобилизация. Выдача повестки лицам с инвалидностью и забронированным в Украине — надо ли идти в ТЦК 9 июня, 18:58 Всеобщая мобилизация — почему повестки вручают людям с отсрочкой в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет — они могут быть мобилизованы повесткой из территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 18 августа 2023 года. Во время всеобщей мобилизации повестки вручают уполномоченные лица всем военнообязанным мужчинам.

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Однако принудительно мобилизовать можно не всех мужчин — некоторые имеют право на отсрочку по закону. Однако, повестки выдают даже тем, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.



Юрист ОО Юридическая сотня Мария Звягинцева рассказала NV, почему повестки вручают лицам, которые уже имеют отсрочку и лицам с инвалидностью, которых запрещено мобилизовать, и можно ли игнорировать такие повестки.

Почему выдают повестки лицам с инвалидностью и отсрочкой

«Конечно, сейчас в государстве военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому однозначно есть шанс быть мобилизованным. ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять на ВВК, в том числе, тех, кто имеет отсрочку или бронирование», — подчеркнула она.

То есть, повестки могут получать абсолютно все мужчины в Украине, которые показались годными людям, раздающим повестки.

Такие мужчины получают повестку об уточнении данных — поскольку повестку нельзя обжаловать в суде, человек идет в ТЦК в указанное время и должен предоставить документы, подтверждающие, что он имеет отсрочку, бронирование или является лицом с инвалидностью, которое запрещено мобилизовать принудительно.

Поэтому, ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять лиц на прохождение ВВК, мужчин в том числе, тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

«Если они получили повестку, должны прийти в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность, и сверить военно-учетные данные. Призвать таких людей на службу могут только с их согласия и по месту жительства», — подчеркнула Мария Звягинцева.

Новая форма повесток и какие есть виды повесток

Повестка нового образца утверждена постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. № 1487. Основное отличие — в повестке не указана цель вызова в ТЦК, например, для сверки данных, медосмотра и т. п.

«Кроме того, конечно, вместо устаревшего понятия „военкомат“ употребляется новый, корректный термин „территориальный центр комплектования и социальной поддержки“, или ТЦК и СП. Однако по-прежнему есть отрывная часть повестки — корешок, в котором человек должен расписаться», — пояснила юрист.

Повестки есть четырех видов:

для призыва на срочную службу — сейчас не выдаются, потому что срочная служба отменена во время военного положения;

для уточнения данных — выдается всем мужчинам, если они не были в ТЦК или были давно;

для прохождения ВВК — выдается, если надо восстановить утраченные учетные документы, если лицо становится на учет, если у человека нет оснований для отсрочки. Результатом ВВК является определение, пригоден ли человек к военной службе, и какая степень годности у него;

мобилизационное распоряжение — выдается только после прохождения ВВК, и означает отправку на фронт.

Люди, которые имеют отсрочку или инвалидность не обязаны подписывать повестку на ВВК и проходить медкомиссию — после уточнения их отсрочки их запрещено мобилизовать принудительно. Начало прохождения ВВК может означать добровольное желание мобилизоваться — тогда после признания годными и получения мобилизационного распоряжения отсрочка не действует.