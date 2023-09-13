Мобилизация мужчин и женщин. Как и кто осуществляет оповещение на улицах, сразу ли дают следующую повестку и какое наказание за уклонение 13 сентября, 14:08 Мобилизация: вручение повестки на улице — кто имеет право, как работают патрули, наказание за уклонение (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Украине оповещение во время всеобщей мобилизации осуществляют уполномоченные лица, среди которых представители территориальных центров комплектования. Повестки могут получить любые мужчины от 18 до 60 лет, и они обязаны явиться за ними, поскольку за уклонение возможно административное или уголовное наказание.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут покидать Украину. С 1 октября 2023 года все женщины с медицинским образованием и/или специальностью должны стать на воинский учет в ТЦК.

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Для восстановления подразделений, которые понесли потери на фронте и для формирования мобилизационного резерва ТЦК проводят оповещение всех, кто должен стоять у них на учете, повестки вручают адресно, на работе и на улице.

Как пояснил начальник Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко, женщинам пока не вручают повестки, а военнообязанным мужчинам их выдают вместе с Нацполицией, чтобы они все же проверяли — имеют ли отсрочку, а также проверяли пригодность к службе.

Повестки — кто уполномочен вручать, что делают патрули

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица. Вручать повестки могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК; руководители учебных заведений в случае распоряжения с ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.

Перед проверкой документов на улице у лица, граждане Украины имеют право узнать есть ли у лиц документы, которые уполномочивают их на проверку — служебные удостоверения, которые доказывают их место работы и приказ начальника ТЦК о вручении повесток в оригинале с фамилиями этих лиц.

Работники ТЦК имеют право проверять документы у мужчин — если комендант издал приказ об этом с указанными фамилиями этих самых работников ТЦК.

Военные, которые не работают в ТЦК, Нацгвардия, Нацполиция и другие Силы обороны не уполномочены вручать повестки.

Полковник Роман Сушко сообщил, что начальник областного ТЦК издал распоряжение о патрулировании улиц вместе с представителями Нацполиции для вручения повесток. Он это объясняет тем, что люди, которые получили повестку, не прибывают по ней.

«Поэтому, если военнообязанный не идет к нам, то мы идем к нему. Чтобы их оповестить. И при этом ставим задачу патрульным, чтобы они разъясняли военнообязанным, если у них есть право на отсрочку, то они должны прибыть в ТЦК с документами, чтобы подтвердить это право. То есть, патрульные обязаны проводить разъяснительную работу, чтобы не было так, как недавно в Полтаве», — подчеркнул он.

По словам начальника ТЦК, повестки вручают в основном те, кто имеет боевой опыт. Это военнослужащие, которые служат в роте охраны. Они или переведены из боевых воинских частей, или те, кто имеет право на увольнение или инвалидность.

Повестки на улице — какие виды вручают

Руководитель пресс-службы Львовского ТЦК Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток.

С 24 февраля 2022 года призыв срочников отменяли дважды во время военного положения. С осени 2022 года в закон Украины о Воинской обязанности и военной службе добавили статью 18−1, которая запрещает проведение призыва во время военного положения. Поэтому, призывники от 18 до 27 лет не мобилизуются, а повестка на срочную службу не выдается.

Так, в сентябре военнообязанные могут получить три вида повесток:

для уточнения данных — для проверки отсрочки;

на прохождение ВВК — для проверки состояния здоровья;

мобилизационное распоряжение — для мобилизации и отправки в учебную часть;

На улице могут вручить повестку об уточнении данных. Отправлять на ВВК без уточнения наличия отсрочки от мобилизации запрещено.

Мобилизационное распоряжение вручается мужчинам, которых ВВК признал годными или ограниченно годными к службе. Мобилизационное распоряжение не вручается на улице просто так, если не было проверено наличие отсрочки и состояния годности к службе на ВВК.

Кому вручают повестки на улице

Поскольку военнообязанным считаются все мужчины от 18 до 60 лет, уполномоченные лица могут вручить повестку любому. Повестки получают те, кто уже был в ТЦК, имеет отсрочку, инвалидность, а также те, кто не стал на воинский учет — ВПЛ, которые сменили место жительства, работники, которые зарегистрированы в одном городе, а на работу ходят в другом, и многие другие категории.

Повестку на улице могут получить любой из мужчин от 18 до 60 лет:

мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК и без него;

исключенные и снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению;

военнослужащие, которые уже проходят действительную службу в Силах Обороны из-за ошибок в учете в ТЦК;

Повестка на ВЛК и сроки обследования

В Украине не установлен минимальный или максимальный сроки прохождения ВВК и обследования при этом, но прерывание ВВК и уклонение от ее прохождения — это уже нарушение правил воинского учета и влечет за собой ответственность. В ТЦК пытаются бороться с такими случаями, все последующие шаги мужчин сопровождаются повестками с четкими сроками следующей явки.

«Все действия военнообязанных обязательно сопровождаются повестками. Пошел на дополнительные обследования по решению ВВК — получает повестку. Ему дается срок, который определяет врач. Но не так, что дали повестку и он пропал на полгода», — подчеркнул военный.

Кроме того, он подчеркнул, что мужчинам, которые уклоняются от явки по повестке, после доставки в ТЦК представителями Нацполиции и уплаты штрафа вручают сразу повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.

«На всех военнообязанных, которым вручены повестки, но они не прибыли в определенное время, мы передаем документы в правоохранительные органы. Их вносят в базу „Армор“ и если полиция находит такого военнообязанного, то правоохранители привозят его к нам для составления админпротокола и вручения повестки для прохождения ВВК», — объясняет он.

Военный сообщил, что все военнообязанные, которые не имеют права на отсрочку и признаны годными к военной службе, могут быть мобилизованы и направлены в учебные центры.

Повестки и мобилизация женщин

Сейчас в Украине женщин мобилизуют только добровольно — никто не ходит на улице и не вручает повесток, если только женщины не находятся в статусе военнообязанных в запасе или резервисток. И в таком случае, начальник Кременчугского ТЦК объяснил, что мобилизуют женщин тех специальностей, которые нужны в Силах Обороны. А для такой мобилизации, женщина должна получить отношение от части, куда собирается идти.

«Мобилизуем женщин-медиков и других специальностей. Однако, женщины, которые хотят мобилизоваться, едут к командиру воинской части, получают от него документ, что он готов взять эту гражданку на соответствующую должность в свою часть. На сегодня в воинские части Национальной гвардии мы призвали более 60 женщин», — разъяснил он.

Уклонение от повесток и мобилизации — какая ответственность

За уклонение от мобилизации мужчинам грозит уголовная ответственность — когда получили мобилизационное распоряжение и не явились на пункт сбора без уважительных причин, или когда нарушили правила воинского учета повторно после предупреждения начальника ТЦК.

«На сегодня в районе есть 17 уголовных производств. Из них по 7-ми производствам суды уже вынесли приговоры. В основном дают 1 год условно», — отметил Сушко.

Административная ответственность наступает за уклонение от повесток на уточнение данных, прохождение ВВК, за уклонение от воинского учета.

«С начала этого года в отношении таких нарушителей составлено 78 административных протоколов. А с начала полномасштабного вторжения около 200 админпротоколов», — добавил он.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК подают в десятидневный срок сведения в отношении призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск мужчину, который уклоняется от мобилизации.

В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложены штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое положение влекут за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Статья 337 УК предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины. По закону после предупреждения, в случае повторного нарушения, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить к ним лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.