Мобилизация мужчин и женщин. Как и кто осуществляет оповещение на улицах, сразу ли дают следующую повестку и какое наказание за уклонение
Мобилизация: вручение повестки на улице — кто имеет право, как работают патрули, наказание за уклонение (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В Украине оповещение во время всеобщей мобилизации осуществляют уполномоченные лица, среди которых представители территориальных центров комплектования. Повестки могут получить любые мужчины от 18 до 60 лет, и они обязаны явиться за ними, поскольку за уклонение возможно административное или уголовное наказание.
Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут покидать Украину. С 1 октября 2023 года все женщины с медицинским образованием и/или специальностью должны стать на воинский учет в ТЦК.
Для восстановления подразделений, которые понесли потери на фронте и для формирования мобилизационного резерва ТЦК проводят оповещение всех, кто должен стоять у них на учете, повестки вручают адресно, на работе и на улице.
Как пояснил начальник Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко, женщинам пока не вручают повестки, а военнообязанным мужчинам их выдают вместе с Нацполицией, чтобы они все же проверяли — имеют ли отсрочку, а также проверяли пригодность к службе.
Повестки — кто уполномочен вручать, что делают патрули
Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица. Вручать повестки могут:
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;
- руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;
- руководители учебных заведений в случае распоряжения с ТЦК;
- уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.
Перед проверкой документов на улице у лица, граждане Украины имеют право узнать есть ли у лиц документы, которые уполномочивают их на проверку — служебные удостоверения, которые доказывают их место работы и приказ начальника ТЦК о вручении повесток в оригинале с фамилиями этих лиц.
Работники ТЦК имеют право проверять документы у мужчин — если комендант издал приказ об этом с указанными фамилиями этих самых работников ТЦК.
Военные, которые не работают в ТЦК, Нацгвардия, Нацполиция и другие Силы обороны не уполномочены вручать повестки.
Полковник Роман Сушко сообщил, что начальник областного ТЦК издал распоряжение о патрулировании улиц вместе с представителями Нацполиции для вручения повесток. Он это объясняет тем, что люди, которые получили повестку, не прибывают по ней.
«Поэтому, если военнообязанный не идет к нам, то мы идем к нему. Чтобы их оповестить. И при этом ставим задачу патрульным, чтобы они разъясняли военнообязанным, если у них есть право на отсрочку, то они должны прибыть в ТЦК с документами, чтобы подтвердить это право. То есть, патрульные обязаны проводить разъяснительную работу, чтобы не было так, как недавно в Полтаве», — подчеркнул он.
По словам начальника ТЦК, повестки вручают в основном те, кто имеет боевой опыт. Это военнослужащие, которые служат в роте охраны. Они или переведены из боевых воинских частей, или те, кто имеет право на увольнение или инвалидность.
Повестки на улице — какие виды вручают
Руководитель пресс-службы Львовского ТЦК Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток.
С 24 февраля 2022 года призыв срочников отменяли дважды во время военного положения. С осени 2022 года в закон Украины о Воинской обязанности и военной службе добавили статью 18−1, которая запрещает проведение призыва во время военного положения. Поэтому, призывники от 18 до 27 лет не мобилизуются, а повестка на срочную службу не выдается.
Так, в сентябре военнообязанные могут получить три вида повесток:
- для уточнения данных — для проверки отсрочки;
- на прохождение ВВК — для проверки состояния здоровья;
- мобилизационное распоряжение — для мобилизации и отправки в учебную часть;
На улице могут вручить повестку об уточнении данных. Отправлять на ВВК без уточнения наличия отсрочки от мобилизации запрещено.
Мобилизационное распоряжение вручается мужчинам, которых ВВК признал годными или ограниченно годными к службе. Мобилизационное распоряжение не вручается на улице просто так, если не было проверено наличие отсрочки и состояния годности к службе на ВВК.
Кому вручают повестки на улице
Поскольку военнообязанным считаются все мужчины от 18 до 60 лет, уполномоченные лица могут вручить повестку любому. Повестки получают те, кто уже был в ТЦК, имеет отсрочку, инвалидность, а также те, кто не стал на воинский учет — ВПЛ, которые сменили место жительства, работники, которые зарегистрированы в одном городе, а на работу ходят в другом, и многие другие категории.
Повестку на улице могут получить любой из мужчин от 18 до 60 лет:
- мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК и без него;
- исключенные и снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;
- мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;
- мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению;
- военнослужащие, которые уже проходят действительную службу в Силах Обороны из-за ошибок в учете в ТЦК;
Повестка на ВЛК и сроки обследования
В Украине не установлен минимальный или максимальный сроки прохождения ВВК и обследования при этом, но прерывание ВВК и уклонение от ее прохождения — это уже нарушение правил воинского учета и влечет за собой ответственность. В ТЦК пытаются бороться с такими случаями, все последующие шаги мужчин сопровождаются повестками с четкими сроками следующей явки.
«Все действия военнообязанных обязательно сопровождаются повестками. Пошел на дополнительные обследования по решению ВВК — получает повестку. Ему дается срок, который определяет врач. Но не так, что дали повестку и он пропал на полгода», — подчеркнул военный.
Кроме того, он подчеркнул, что мужчинам, которые уклоняются от явки по повестке, после доставки в ТЦК представителями Нацполиции и уплаты штрафа вручают сразу повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.
«На всех военнообязанных, которым вручены повестки, но они не прибыли в определенное время, мы передаем документы в правоохранительные органы. Их вносят в базу „Армор“ и если полиция находит такого военнообязанного, то правоохранители привозят его к нам для составления админпротокола и вручения повестки для прохождения ВВК», — объясняет он.
Военный сообщил, что все военнообязанные, которые не имеют права на отсрочку и признаны годными к военной службе, могут быть мобилизованы и направлены в учебные центры.
Повестки и мобилизация женщин
Сейчас в Украине женщин мобилизуют только добровольно — никто не ходит на улице и не вручает повесток, если только женщины не находятся в статусе военнообязанных в запасе или резервисток. И в таком случае, начальник Кременчугского ТЦК объяснил, что мобилизуют женщин тех специальностей, которые нужны в Силах Обороны. А для такой мобилизации, женщина должна получить отношение от части, куда собирается идти.
«Мобилизуем женщин-медиков и других специальностей. Однако, женщины, которые хотят мобилизоваться, едут к командиру воинской части, получают от него документ, что он готов взять эту гражданку на соответствующую должность в свою часть. На сегодня в воинские части Национальной гвардии мы призвали более 60 женщин», — разъяснил он.
Уклонение от повесток и мобилизации — какая ответственность
За уклонение от мобилизации мужчинам грозит уголовная ответственность — когда получили мобилизационное распоряжение и не явились на пункт сбора без уважительных причин, или когда нарушили правила воинского учета повторно после предупреждения начальника ТЦК.
«На сегодня в районе есть 17 уголовных производств. Из них по 7-ми производствам суды уже вынесли приговоры. В основном дают 1 год условно», — отметил Сушко.
Административная ответственность наступает за уклонение от повесток на уточнение данных, прохождение ВВК, за уклонение от воинского учета.
«С начала этого года в отношении таких нарушителей составлено 78 административных протоколов. А с начала полномасштабного вторжения около 200 админпротоколов», — добавил он.
Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК подают в десятидневный срок сведения в отношении призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.
По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск мужчину, который уклоняется от мобилизации.
- В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложены штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое положение влекут за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.
- Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
- Статья 337 УК предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины. По закону после предупреждения, в случае повторного нарушения, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.
По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить к ним лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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