Всеобщая мобилизация. Могут ли вручать повестку без подписи через почтовый ящик и по телефону 1 июня, 13:11 Мобилизация в Украине — надо ли идти в ТЦК за повесткой по телефону или почтовому ящику без подписи (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Оповещение о мобилизации происходит через вручение повесток. Рассказываем, как можно вручать повестку, и когда вручение происходит с нарушением.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 года. Во время всеобщей мобилизации все мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны для защиты страны, если они пригодны по состоянию здоровья к выполнению обязанностей и нет оснований для отсрочки.

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Мобилизация происходит в соответствии с мобилизационными планами, содержание которых засекречено. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют оповещение мужчин о призыве, это происходит путем вручения повесток. В Украине процесс вручения повесток не досконально урегулирован законами, поэтому выдавать их могут в любых публичных местах и адресно.

Как и кто должен выдавать повестки в Украине

Законом предусмотрено, что повестку вручают лично в руки человеку, которому она адресована. В Ивано-Франковской облгосадминистрации подчеркивают, что для этого сначала устанавливают личность, проверяя документы.

«Для того, чтобы вручить повестку, прежде всего необходимо установить лицо, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу. Такими уполномоченными лицами являются представители Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом.

«Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, или органа СБУ, СВР, исполкома поселкового или иного совета. Если повестку вручили студенту или преподавателю, речь идет об уточнении учетных данных или прохождении медицинского осмотра. Однако такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу только с их согласия», — подчеркнула она.

Повестки в Украине имеют право вручать:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения. К ним могут относиться и заведения образования.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Можно ли вручать повестки по телефону или по почтовому ящику

Юрист Константин Гритчин объяснил, могут ли вручить повестку военнообязанному по почте или пригласить его в военкомат по телефону.

Повестка должна быть вручена лично или уполномоченными лицами должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей.

«Об этом также свидетельствует, правоприменительная практика. При отсутствии данных о вручении лицу повестки, а в случае отказа последнего в ее получении — о фиксировании этого отказа в предусмотренном законом порядке — отсутствуют данные о доказанности виновности лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК», — сообщил он ссылаясь на решение Верховного Суда по делу № 759/5435/16-к от 28 января 2020 года.

Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено, что во время мобилизации и перевода Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты на штаты военного времени граждане (кроме тех, кто проходит службу в военном резерве) обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты военных комиссариатов в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационные распоряжения, повестки или распоряжения военных комиссаров, органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики в сфере гражданской защиты).

«Учитывая вышеизложенное, такая повестка (оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников,) не является врученной и правомерной, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке не обязательна», — объясняет юрист.