Вызов без повестки. ТЦК выдают приказы явиться всем мужчинам — какая ответственность за отказ 27 июня, 19:54 Всеобщая мобилизация: вызов в ТЦК без повестки — когда наступает уголовная ответственность (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Начальник Оболонского территориального центра комплектования вызывает на проверку данных всех мужчин, которые не получили повестку или стоят на учете не в этом районе. Возможна ли уголовная ответственность за нарушение такого приказа?

В Украине с 5 января 2023 года действуют новые правила военного учета для мужчин и женщин, утвержденные Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, в апреле власти разрешили вручать повестки и вызывать мужчин в ТЦК независимо от места воинского учета. Общая мобилизация происходит в соответствии с Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации, а работники ТЦК руководствуются законами Украины в рамках закона о центрах комплектования.

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19 июня 2023 года начальник Оболонского ТЦК в Киеве полковник Алексей Привала издал приказ, в котором приказал всем мужчинам, которые уже получили повестки или мобилизационные распоряжения явиться в его ТЦК. Кроме того он требует, чтобы все мужчины независимо от того, стоят ли они на учете в Оболонском ТЦК явились без повестки для уточнения данных.

В конце такого документа отмечается, что те, кто будет уклоняться от выполнения этого приказа несут ответственность согласно законодательству Украины — по статье 336 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет в случае уклонения от мобилизации.

«В случае неявки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки без уважительных причин вы будете привлечены к ответственности согласно законодательству и переданы для розыска, задержания и доставки в ТЦК и СП органами Национальной полиции», — предупреждает полковник Алексей Привала.

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН, что означает этот приказ, кто именно должен появиться в ТЦК и соответствует ли такой приказ порядку учета, мобилизации или полномочиям начальника ТЦК.

По словам специалиста, в части оповещения о вызове военнообязанных в ТЦК не соответствует порядку, предусмотренному действующим законодательством, и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.

Она пояснила, что статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

«То есть гражданин должен явиться в ТЦК в случае получения им документа о вызове, а не прочитать где-то в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своего дома», — отметила Марина Бекало.

Постановление Кабинета министров № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

«То есть такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК в случае соблюдения правильности ее оформления и порядка ее вручения», — разъяснила Марина Бекало.

Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Кроме этого решением Верховного Суда по делу № 759/5435/16-к от 28 января 2020 года предусмотрено, что надлежащее вручение повестки может быть только лично под подпись, а никаким другим способом.

Марина Бекало добавила, что оповещение также может быть реализовано через работодателя. В таком случае он берет на себя обязанность известить своего работника. Работодатель должен вынести соответствующий приказ на предприятии (учреждении или организации), вручить работнику повестку о вызове в ТЦК и обеспечить его явку и отчитаться в центр комплектования об осуществлении всех этих мероприятий (пункт 47 постановления).

«Другого порядка вручения повесток, в частности путем размещения объявления в публичных местах, законодательством не предусмотрено. То есть размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных и соответственно, не несет за собой никаких правовых последствий для военнообязанных в случае неявки в ТЦК», — подчеркнула она.