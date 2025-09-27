«Понимаем сложность обстоятельств». В ТЦК объяснили, почему мобилизовали мужчину, который ухаживал за прикованным к постели отцом

27 сентября, 18:49
Во Львовской области мобилизовали 44-летнего Владимира Малицкого, который ухаживает за тяжелобольным 82-летним отцом (Фото: hromadske / скриншот из видео / YouTube)

Во Львовском ТЦК и СП в субботу, 27 сентября, прокомментировали ситуацию с мобилизацией 44-летнего Владимира Малицкого, который ухаживает за тяжелобольным 82-летним отцом. Там признали сложность ситуации.

Об этом говорится в сообщении на странице ТЦК и СП, опубликованном в Facebook.

В ТЦК отметили, что ситуация с мобилизацией 44-летнего мужчины «вызвала общественный резонанс», который в ТЦК, мол, понимают «из-за сложности обстоятельств, потому что речь идет о человеке, который ухаживал за тяжелобольным родственником».

В ведомстве объяснили, что случай с Малицким произошел из-за задержки с выдачей справок органами соцзащиты, которые сейчас проходят реорганизацию. Именно поэтому документы об уходе за людьми, нуждающимися в постоянной помощи, не попали к военным.

В то же время в ТЦК отмечают, что действовали в рамках закона и призвали заблаговременно заботиться об оформлении необходимых документов и сообщать об особых обстоятельствах.

«Просим общину не спекулировать на теме мобилизации, а помогать друг другу вовремя оформлять документы. Ведь комплектование войска — это задача, от которой зависит безопасность всей страны», — заявили в ТЦК.

Ранее hromadske писало, что Малицкого мобилизовали, хотя он имел право на отсрочку как смотритель за отцом с первой группой инвалидности. Согласно закону, такую отсрочку нужно возобновлять каждые три месяца. Из-за реорганизации управления социальной защиты мужчина не успел получить необходимые документы.

Из-за этого его отец Иосиф Малицкий, который из-за тяжелой болезни прикован к постели, остался один в доме. Также без присмотра оказалось хозяйство семьи — две коровы, три быка, птица и несколько кошек и собак.

