Рада ограничила право на отсрочку от мобилизации. Кого это коснется 30 июня, 11:05 Поправка содержится в законопроекте, который одобрили 28 июня, его еще должен подписать Зеленский (Фото:Getty Images)

Верховная Рада Украины приняла закон, который сужает круг лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Его еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Верховна Рада звузила коло осіб, що зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Зміни переважно торкнуться чоловіків та синів людей з інвалідністю першої та другої групи.

Така поправка міститься у законопроєкті № 9342, який схвалили 28 червня. Його ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Що змінилося

Раніше відстрочку від мобілізації серед іншого можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи — дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка).

Це також було підставою для звільнення в запас, якщо мобілізований до лав ЗСУ має таких родичів.

Поправка № 146 змінює правила відстрочки від мобілізації, вона стосується абзацу 11, частини І статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Станом на зараз цей абзац визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, «які мають дружину чи чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи».

Зараз же до цього абзацу додають такі слова: «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати».

Закон визначає, що утримувати інвалідів-батьків зобов’язані повнолітні діти.

Тобто відтепер, якщо військовозобов'язаний є сином чи чоловіком людини з інвалідністю, його зможуть мобілізувати. Це буде можливо у разі, коли в людини з інвалідністю є інший працездатний родич, який не підлягає мобілізації.

До прикладу інший брат чи сестра, але це не може бути пенсіонер.

І не важливо, чи той близький родич має бажання опікуватись людиною з інвалідністю.

Як пояснила під час обговорення проєкту заступниця комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, співавтор цієї поправки до закону Мар’яна Безугла (фракція «Слуга народу»), ця зміна «ліквідує дуже поширений схематоз, який, на жаль, має місце, коли на одну людину з інвалідністю записують для догляду десять осіб, щоб не мобілізуватися».

При цьому у розмові з ВВС Україна інша співавторка поправки Соломія Борбровська визнала, що можуть бути випадки, що мобілізують реального опікуна, а інші близькі родичі доглядати людину не схочуть чи не зможуть, бo перебувають за кордоном.

Проте депутати наполягають, що нинішня норма закону була поширеною лазівкою для уникнення мобілізації.

Як було раніше

Раніше ця норма закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не вказувала, скільки членів сім'ї можуть отримати відстрочку від мобілізації на підставі того, що вони мають близьких родичів з інвалідністю.

Тобто, якщо є два брати військовозобов'язаних, то кожен з них мав право на таку відстрочку.

Після ухвалення нового закону тільки один зможе скористатись відстрочкою. І то не обов’язково.

Тобто, якщо в родині, скажімо, троє дітей: двоє братів і сестра, то, за новим законом, брати підлягають мобілізації. Адже є інший близький родич — сестра.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

А загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року.