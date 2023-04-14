Изменились ли условия. Кто получает отсрочку от мобилизации и как ее оформить 14 апреля, 14:51 Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку и как ее оформлять в ТЦК в 2023 году (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время военного положения все мужчины считаются военнообязанными и могут получить повестку в любом публичном месте и быть призванными за мобилизацией. исключением могут быть те мужчины от 18 до 60 лет, получившие право на отсрочку по закону.



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В 2022 году были внесены изменения в законодательство, статья 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации перечисляет, какие категории мужчин получают отсрочку и сколько она длится.



Кого не призывают и кто имеет отсрочку автоматически

Прежде всего, существуют категории граждан, которые не могут быть мобилизованными. Не призывают несколько категорий граждан Украины, имеющих соответствующие противопоказания по состоянию здоровья. Да, не мобилизуют:

лиц с инвалидностью I, II, III групп;

больных СПИДом, гепатитами, венерическими заболеваниями;

с серьезными физическими недостатками, деформацией костей, влияющих на функционирование организма;

с тяжелыми заболеваниями или потерей слуха или зрения.

Как оформить отсрочку ― документы и советы

Получить отсрочку от мобилизации можно только до момента обретения статуса военнослужащего. После прохождения военно-врачебной комиссии в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и получения мобилизационного распоряжения, отнесения в личный состав воинской части, бывший военнообязанный уже не имеет права на отсрочку.

Как подавать заявление об отсрочке:

Отсрочку нельзя получить просто придя в ТЦК. Необходимо получить повестку, по которой прийти в свой ТЦК по месту учета.

Если есть основания для получения отсрочки, следует подать заявление об отсрочке с указанными паспортными данными гражданина и добавить к нему документы, подтверждающие, что гражданин действительно не подлежит призыву.

Заявление на получение отсрочки от мобилизации подается в ТЦК по месту военного учета или призыва. Граждане могут подать заявление об отсрочке после получения повестки — просто так прийти в ТЦК и написать заявление нельзя.

К заявлению необходимо добавить документы, подтверждающие факт наличия отсрочки:

медицинские справки;

заключение МСЭК;

свидетельство о рождении ребенка;

медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников;

заключение о необходимости ухода или опеки;

другие документы;

Конкретные требования к документам (копии или оригиналы) нигде не указаны. Однако может случиться ситуация, когда захотят посмотреть оригиналы, желательно их иметь с собой.

Также бывают случаи, когда работники ТЦК отказываются принимать документы, тогда следует отправить их заказным письмом через Укрпочту с описанием. В таком случае заявление следует посылать вместе с нотариально заверенными копиями документов.

Кто имеет отсрочку от мобилизации ― категории и список оснований предоставления

Отсрочка для получения образования, преподавания, занятия наукой

соискатели профессионального ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального ( профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка по состоянию здоровья

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой ( супругом), ребенком, а также родителями своими или жены ( супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

супругом), ребенком, а также родителями своими или жены супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги ( супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Отсрочка по профессиональной деятельности

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужа ( жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

детей) и мужа жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе; беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения; Женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.