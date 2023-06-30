Новый законопроект. Можно ли отправлять мобилизованных мужчин на фронт без подготовки в Украине 30 июня, 16:56 Всеобщая мобилизация — отправка на фронт без обучения и опыта — какие изменения в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Мобилизовать могут любого из мужчин от 18 до 60 лет, и повестки получают мужчины без какого-либо опыта службы. Как урегулировали в Украине вопрос с отправкой на фронт без боевого опыта?

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Общая мобилизация и военное положение предусматривают, что уполномоченные лица могут выдавать повестки и мобилизовать через территориальный центр комплектования любого из мужчин от 18 до 60 лет, если военно-врачебная комиссия признала его годным или ограниченно годным к военной службе. В первую очередь мобилизуют мужчин и женщин, которые имеют опыт военной службы, однако для необходимых специальностей и восстановления потерь мобилизуют и отправляют на фронт мужчин, которые никогда не служили. Продолжаются случаи, когда на фронт отправляют мужчин, которые не имеют опыта военной службы и навыков выжить на передовой. Такие случаи не являются распространенными и отслеживаются властями, для обращений по такому поводу есть горячая линия.

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Вопрос о закреплении в законе факта того, что мобилизованные должны проходить обязательное обучение перед отправкой на фронт поднимался, и в законе № 9342, этот вопрос подняли.

Однако, пункт об обязательности обучения перед отправкой на фронт внесли в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины. В части второй Общие обязанности командиров (начальников) статьи 59 добавляется абзац, запрещающий допускать к боевым действиям мобилизованных, которые не имеют опыта или не прошли обучение.

«Не допускать к участию в боевых действиях военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, которые не прошли курс базовой общевойсковой подготовки или не имеют боевого опыта», — говорится в цитате, которую планируют добавить.

То есть, обязанностью командира будет отслеживать, имеют ли мобилизованные боевой опыт или базовую общевойсковую подготовку.

Как проходят подготовку мобилизованные в Украине

В командовании уверяют, что мужчины, которые не проходили военную службу обязательно проходят предварительное обучение в соответствии со своей специальностью. Такое обучение длится от двух недель до 2,5 месяцев.

«Граждане, которые ранее не проходили военную службу, обязательно направляются на подготовку в учебные центры. Это минимум месяц, если более сложная специальность, то добавляем минимум две недели, а то и месяц, а то и 2,5 месяца. Это индивидуальная подготовка», — объяснял еще в декабре 2022 года начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге в Media Center Ukraine.

Как сообщил заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак, обучение длится минимум месяц — до двух месяцев.

«Ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения базовой общевойсковой подготовки или, если это нужно, профессиональной общевойсковой подготовки», — заявил Люльчак.

Мобилизованные офицеры могут проходить переподготовку перед отправкой на фронт, если они призваны в своем звании. В частности, мобилизованные офицеры запаса, которые проходили обучение на военных кафедрах, учатся минимум один месяц, пояснил NV полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

«Военнообязанные запаса, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. И после этого они направляются в воинские части», — пояснил полковник