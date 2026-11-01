Львовский псевдоактивист Стахив прошел военно-врачебную комиссию и уже является военнослужащим

Львовский псевдоактивист Остап Стахив прошел военно-врачебную комиссию и на данный момент уже мобилизован и направлен в воинскую часть для прохождения службы.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский в комментарии ТРК Перший Західний".

«По состоянию на сегодня Стахив прошел военно-врачебную комиссию. Он был признан годным к прохождению военной службы по результатам прохождения военно-врачебной экспертизы и призван в ряды Вооруженных сил Украины», — заявил Домбровский.

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По его словам, на данный момент Стахив уже военнослужащий и направлен для прохождения службы в одну из воинских частей.

31 октября полиция задержала Стахива и доставила его в один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львова. По данным Львовского областного ТЦК и СП, он находился в розыске с 6 марта 2026 из-за нарушения правил военного учета. В ТЦК заявили, что после того, как Стахив пройдет ВЛК, будут принимать дальнейшие решения в соответствии с законодательством.

Сторонник Стахива Жан Новосельцев опубликовал видео, в котором сообщил о задержании активиста на улице неизвестными в военной форме. На записи слышно, как Стахив утверждает, что не находится в розыске. После этого он садится в автомобиль, а видео обрывается.

Остап Стахив — что о нем известно

Стахив является фигурантом уголовного производства о распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины и мошенничестве.

По данным следствия, в январе 2024 года во время прямого эфира он распространил сведения о расположении личного состава одного из отделов ТЦК в Ровенской области. Эта информация, как утверждают правоохранители, позволяла идентифицировать местонахождение военнослужащих на местности.

Кроме того, следствие установило, что Стахив размещал в Facebook объявления о проведении платных интенсивов журналистской и правозащитной деятельности. Участникам обещали после учебы выдать удостоверение журналистов от его газеты и общественной организации.

Стоимость курсов составляла 7 тысяч гривень с человека. В то же время, издание на тот момент не прошло государственную регистрацию, а участники получили, по версии следствия, фиктивные журналистские удостоверения.

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Стахиву объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114−2 — несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ в условиях военного положения, а также ч. 1 и ч. 2 ст. 190 — мошенничество.

2 ноября 2024 г. суд отправил его под стражу без права внесения залога. Такое решение удалось принять с пятой попытки.

Впоследствии меру пресечения Стахиву продлили, однако разрешили внести залог в размере 908 тысяч гривен. Его сторонники объявили сбор средств и собрали необходимую сумму меньше, чем за неделю. После этого Стахив вышел из СИЗО.